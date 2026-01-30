MOP recalca inversión de $1,220 millones en 37 proyectos viales en el país

Las autoridades dieron a conocer que más de 1,220 millones serán destinados a los proyectos que impulsarán el empleo y el crecimiento económico del país.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció una inversión superior a $1,220 millones destinada a la ejecución de 37 proyectos viales en todo el país, durante la inauguración de Expo Máquina 2026, realizada en el Panama Convention Center.

El anuncio se dio por parte del ministro encargado de Obras Públicas, Iván De Ycaza, quien señaló que esta inversión permitirá la generación de cerca de 10 mil empleos directos y más de 30 mil empleos indirectos, impactando de forma positiva la economía nacional.

Además, la Expo Máquina fue organizada por la Asociación de Distribuidores de Maquinarias (Adimaq), que se consolida como un espacio clave para los sectores de la construcción, minería, agricultura, industria, energía, logística y marítimo, al facilitar alianzas comerciales y nuevas oportunidades de negocio.

De Ycaza informó que el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, como el proyecto insignia del MOP, es una obra que se encuentra registrada con un avance del 30.6 %, y cuenta con 25 frentes de trabajo activos; se tiene prevista la culminación para octubre de 2028.

En cuanto a las Asociaciones Público-Privadas (APP), el MOP informó acerca de los avances en la rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, en el tramo Las Garzas–Yaviza, con una inversión de $283 millones y la generación de 1,500 empleos directos. Además, dio a conocer que el segundo proyecto APP para la rehabilitación y mantenimiento es de 192 kilómetros de la Panamericana Oeste, desde Loma Campana hasta Santiago, con una inversión de $312.3 millones, que beneficiará directamente a más de 282 mil personas.

Por lo tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció que estas obras tienen como objetivo fortalecer el sector de maquinaria, equipos y servicios técnicos, que tiene como objetivo dinamizar la economía del país.

Finalmente, la Expo Máquina 2026 se mantendrá abierta hasta el próximo 31 de enero, permitiendo a empresarios, inversionistas y representantes de diversos sectores concretar acuerdos comerciales que impulsen el desarrollo económico nacional.

