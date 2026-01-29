MOP ejecuta trabajos nocturnos de mantenimiento en el puente de las Américas

Los trabajos se realizan en horario nocturno, entre las 9:00 p.m. y las 3:30 a.m.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa con el desarrollo del proyecto “Mantenimiento y Evaluación del Puente de Las Américas”, mediante labores nocturnas enfocadas en la rehabilitación de la capa de rodadura de esta importante vía, considerada una de las estructuras más emblemáticas del país.

La iniciativa tiene como propósito mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial para más de 40 mil conductores que utilizan diariamente el puente, contribuyendo a una experiencia de tránsito más segura y cómoda, así como al fortalecimiento de la confianza en la infraestructura nacional.

Los trabajos se realizan en horario nocturno, entre las 9:00 p.m. y las 3:30 a.m., con el fin de intervenir los tramos que presentan deterioro sin generar afectaciones significativas al tráfico durante el día.

Durante estas jornadas, el MOP mantiene personal especializado en seguridad vial y laboral, encargado de supervisar la correcta señalización temporal, el respeto a la velocidad máxima establecida de 40 kilómetros por hora y la protección de los trabajadores que operan en una zona de alto flujo vehicular.

De manera paralela, también se ejecutaron labores de mantenimiento en los mástiles de las banderas ubicadas en el puente. Estas incluyeron el retiro de emblemas en mal estado, el refuerzo de la base estructural y el reemplazo de pernos de sujeción, acciones orientadas a preservar el respeto por los símbolos patrios y a garantizar la seguridad de quienes transitan por el área.

El MOP reiteró que estas intervenciones forman parte de un plan integral de conservación, cuyo objetivo es prolongar la vida útil del Puente de Las Américas y asegurar su adecuado funcionamiento para los usuarios.