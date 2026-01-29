Autoridades destacan oportunidades de inversión y empleos en Foro Económico Internacional

Las autoridades coincidieron en que el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe no será un evento aislado, sino una iniciativa de Estado que deberá mantenerse en el tiempo, con el respaldo de la CAF

Balance del Foro Económico Internacional

Ciudad de Panamá, Panamá/Con un fuerte énfasis en la integración regional, el diálogo político y la atracción de inversiones, concluyen los dos días del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrolla en Panamá con la participación de líderes empresariales, jefes de Estado y representantes de organismos multilaterales.

Durante el encuentro, que convirtió al país en epicentro de la discusión regional, la tónica principal giró en torno a la necesidad de fortalecer la integración de América Latina mediante consensos, el diálogo y la identificación de similitudes económicas que permitan reducir barreras históricas al crecimiento, como la desigualdad y la baja productividad.

El vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, calificó el desarrollo del foro como “espectacular” y resaltó la importancia de la presencia de ocho mandatarios, siete presidentes en funciones y el presidente electo de Chile, lo que —dijo— permitió reactivar espacios de conversación productiva en la región.

Este foro ha servido de plataforma para que América Latina vuelva a tener espacios de construcción mutua de intereses. Se habló de comportarnos como bloque, de impulsar mejores prácticas, mejorar la productividad, reducir la pobreza y generar inversión”, señaló Hoyos, quien además destacó las múltiples reuniones sostenidas con delegaciones internacionales.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que durante el foro varios participantes elogiaron el potencial y el futuro económico de Panamá, al tiempo que diversas empresas han manifestado interés en establecer operaciones en el país.

Nosotros lo que pedimos es que se creen empleos, y que sean bien remunerados, y en eso estamos trabajando”, afirmó el titular de Economía.

Las autoridades coincidieron en que el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe no será un evento aislado, sino una iniciativa de Estado que deberá mantenerse en el tiempo, con el respaldo de la CAF y la continuidad de futuras administraciones, como una plataforma permanente para la integración y el desarrollo regional.

