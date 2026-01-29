Autoridades destacan oportunidades de inversión y empleos en Foro Económico Internacional

Las autoridades coincidieron en que el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe no será un evento aislado, sino una iniciativa de Estado que deberá mantenerse en el tiempo, con el respaldo de la CAF

Ciudad de Panamá, Panamá/Con un fuerte énfasis en la integración regional, el diálogo político y la atracción de inversiones, concluyen los dos días del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrolla en Panamá con la participación de líderes empresariales, jefes de Estado y representantes de organismos multilaterales.

Durante el encuentro, que convirtió al país en epicentro de la discusión regional, la tónica principal giró en torno a la necesidad de fortalecer la integración de América Latina mediante consensos, el diálogo y la identificación de similitudes económicas que permitan reducir barreras históricas al crecimiento, como la desigualdad y la baja productividad.

El vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, calificó el desarrollo del foro como “espectacular” y resaltó la importancia de la presencia de ocho mandatarios, siete presidentes en funciones y el presidente electo de Chile, lo que —dijo— permitió reactivar espacios de conversación productiva en la región.

“Este foro ha servido de plataforma para que América Latina vuelva a tener espacios de construcción mutua de intereses. Se habló de comportarnos como bloque, de impulsar mejores prácticas, mejorar la productividad, reducir la pobreza y generar inversión”, señaló Hoyos, quien además destacó las múltiples reuniones sostenidas con delegaciones internacionales.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que durante el foro varios participantes elogiaron el potencial y el futuro económico de Panamá, al tiempo que diversas empresas han manifestado interés en establecer operaciones en el país.

“Nosotros lo que pedimos es que se creen empleos, y que sean bien remunerados, y en eso estamos trabajando”, afirmó el titular de Economía.

Las autoridades coincidieron en que el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe no será un evento aislado, sino una iniciativa de Estado que deberá mantenerse en el tiempo, con el respaldo de la CAF y la continuidad de futuras administraciones, como una plataforma permanente para la integración y el desarrollo regional.