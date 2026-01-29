Foro Económico 2026: Juan Manuel Santos destaca a Panamá como actor clave para la integración de América Latina

Ciudad de Panamá, Panamá/El expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, destacó el papel estratégico que está desempeñando Panamá en la integración de América Latina, al considerar que la región necesita una voz unificada frente a los desafíos geopolíticos y sociales que enfrenta el mundo actual.

Las declaraciones fueron ofrecidas a medios de comunicación antes de su participación en una de las plenarias del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Amador, en la ciudad de Panamá, con la presencia de líderes empresariales, jefes de Estado y cancilleres de la región.

“Panamá está jugando un papel muy importante, porque la región lo que necesita es unirse, encontrar denominadores comunes en un mundo cada vez más convulsionado y necesitado de voces con peso específico. Si América Latina no se une, con todos los potenciales que tiene, va a ser irrelevante”, expresó Santos.

El exmandatario señaló que encuentros como este foro regional deben servir para la reflexión y para construir una postura común frente a lo que calificó como “problemas existenciales” que afectan al continente, subrayando la importancia de que América Latina actúe de manera coordinada ante decisiones que se toman tanto en el hemisferio norte como dentro de la propia región.

Puedes leer: Foro Económico 2026: Panamá consolida su estabilidad fiscal y refuerza la confianza de los mercados

Previo a ingresar a la plenaria, Santos también hizo un llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quienes se encontraban de visita en Panamá, a deponer diferencias y priorizar el diálogo por el bienestar de sus pueblos.

El foro continúa su segundo día de actividades con reuniones bilaterales, plenarias entre cancilleres y amplia cobertura de la prensa internacional. Se espera además la participación del canciller de la República, Javier Martínez-Acha, mientras las autoridades panameñas se preparan para presentar un balance de los resultados de este encuentro regional.

Con información de Fabio Caballero