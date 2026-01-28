Foro Económico 2026: Panamá consolida su estabilidad fiscal y refuerza la confianza de los mercados

Durante la sesión plenaria “Estabilidad macro, deuda y espacio fiscal para sostener la confianza”, Chapman destacó los avances alcanzados en la gestión de las finanzas públicas, respaldados, dijo, por resultados concretos que confirman la solidez macroeconómica del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá enfrentó con éxito el desafío fiscal durante los últimos 20 meses, manteniendo y reafirmando su grado de inversión, incluso en un escenario marcado por expectativas adversas de los mercados internacionales.

Así lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Durante su intervención en la sesión plenaria titulada "Estabilidad macro, deuda y espacio fiscal para sostener la confianza", el ministro destacó los avances significativos en la gestión fiscal del país, respaldados por resultados concretos que reflejan la solidez macroeconómica de Panamá. Chapman explicó que, tras el aumento de la deuda pública provocado por la pandemia, el Gobierno Nacional adoptó una estrategia basada en disciplina fiscal, control del gasto y fortalecimiento de los ingresos, lo que permitió desacelerar de forma sostenida el crecimiento de la deuda.

Como resultado de estas medidas, el cierre fiscal proyectado para 2025 supera la meta establecida, con una reducción del déficit superior al 45%. Además, la prima de riesgo país disminuyó más del 54%, al pasar de 353 puntos básicos en 2024 a cerca de 150 puntos hacia finales de 2025, destacándolo como una señal clara de la recuperación de la confianza de los inversionistas internacionales.

“El camino hacia la estabilidad económica se construye sobre tres pilares fundamentales: transparencia, rendición de cuentas y un plan sólido”, subrayó el titular del MEF. De cara a 2026, Chapman indicó que Panamá se ha propuesto alcanzar un superávit primario por primera vez en casi 15 años, mediante un ajuste gradual y sostenible que refuerce la estabilidad macroeconómica y consolide la credibilidad del país ante los mercados financieros y organismos multilaterales.

Panamá en el escenario global

El ministro también resaltó la importancia del Foro Económico Internacional, al que calificó como un evento de alcance continental que posiciona a Panamá en el radar global de la inversión. Tras su reciente participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Chapman señaló que este encuentro en Panamá representa el seguimiento natural para atraer inversión de alto valor, al reunir a actores clave de los sectores público y privado.

Durante el panel, la representante de CAF en Panamá, Lucía Meza, consultó sobre el acceso a los mercados financieros ante el ambicioso plan de inversiones del país. En respuesta, Chapman señaló que la prioridad fue recuperar la confianza de los mercados en el Estado panameño, proceso que abrió diversas opciones de financiamiento, especialmente internas, y permitió definir una estrategia clara para cubrir las necesidades financieras hasta el final de la década.

El ministro indicó que Panamá trabaja en la construcción de un ecosistema que facilite la participación de inversionistas, destacando que existe un interés global creciente, particularmente en sectores estratégicos como puertos y logística. En el cierre de su intervención, Chapman destacó el papel de la juventud panameña y su preparación frente a los desafíos del futuro, subrayando la importancia de perder el miedo a la inteligencia artificial y aprovecharla como una herramienta clave para acelerar el desarrollo humano y el progreso social.

El debate regional: crecimiento y productividad

El foro continuó con la segunda sesión plenaria dedicada a la agenda de crecimiento, inversión, productividad y transformación productiva, donde se abordó el desafío que enfrenta América Latina pese a la recuperación de la estabilidad de precios.

Expertos coincidieron en que la región enfrenta una trampa de bajo crecimiento, caracterizada por bajos niveles de inversión, débil productividad, alta informalidad y limitada diversificación productiva. De mantenerse las proyecciones actuales, América Latina habría crecido en promedio menos de 2% anual entre 2015 y 2026, el período de menor dinamismo desde los años 80.

En este contexto, el debate se centró no solo en cuánto crecer, sino en cómo lograr un crecimiento más sostenible, resiliente y competitivo, en un entorno global marcado por la reorganización de las cadenas de valor, la transición energética y la aceleración tecnológica.