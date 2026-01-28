Foro Económico 2026: Presidente de Bolivia llama a América Latina a construir su futuro con verdad y unidad

Uno de los puntos iniciales de su discurso destaca que Panamá sigue siendo un espacio de refugio, pero también de combate por las democracias, el crecimiento y el desarrollo regional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, instó a América Latina a reconstruir su destino común sobre la base de la verdad, la confianza y el empleo, durante su intervención en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que se celebra en Panamá. Uno de los puntos iniciales de su discurso destaca que Panamá sigue siendo un espacio de refugio, pero también de combate por las democracias, el crecimiento y el desarrollo regional.

Paz cuestionó la narrativa tradicional sobre el liderazgo global y sostuvo que el hemisferio sur enfrenta sus propios desafíos, pero también oportunidades únicas. En ese sentido, destacó que Panamá ha logrado generar un espacio de diálogo, transparencia y unidad que hoy no se encuentra en otros foros internacionales, como Davos.

"Creo que nuestro hemisferio sur, más allá de las líneas, hoy en día refleja en la comparación un factor de unidad, de transparencia y de diálogo, que no hemos podido encontrar en Davos, pero sí encontramos en Panamá, y eso es una grata señal para el mundo", dijo Paz. Uno de los ejes centrales de su discurso fue la verdad como pilar del desarrollo. A través de una anécdota personal, el presidente boliviano diferenció la mentira de la desinformación y alertó que el mundo atraviesa una etapa marcada por ambas.

“Si algo tiene que hacer América Latina es empezar una vez más a construir su destino con la verdad. La verdad como instrumento de firmeza de bases sólidas, donde la institucionalidad como CAF y otras sea la verdad en la construcción, y comparto los criterios del presidente Lula, donde los hombres y mujeres de nuestras naciones sean los beneficiados de esa verdad”, subrayó.

Paz afirmó que Bolivia busca hoy relaciones pragmáticas y complementarias, basadas en la cooperación regional. Señaló que su país apuesta por integrarse logística y comercialmente tanto al Pacífico como al Atlántico, fortaleciendo vínculos con Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, en beneficio mutuo.

Asimismo, hizo un llamado a superar la demagogia, la desinformación y la corrupción, a la que calificó como “una ideología” que debe ser combatida. En la parte final de su intervención, el presidente boliviano subrayó que la educación debe ser el eje central del desarrollo regional. Paz cerró su discurso reiterando que América Latina tiene una oportunidad histórica de posicionarse en el escenario global, siempre que actúe con decisión, unidad y verdad.