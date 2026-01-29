Indra Group y CAF sellan acuerdo estratégico para acelerar la digitalización de los servicios públicos en los países miembros

Este importante acuerdo une la capacidad de integración regional del CAF con la experiencia, el conocimiento sectorial y las capacidades tecnológicas de Indra Group.

Ciudad de Panamá, Panamá/Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) - institución financiera multilateral integrada por más de 20 países americanos, junto con España y Portugal- han firmado un acuerdo estratégico para promover y desarrollar proyectos conjuntos orientados a la digitalización avanzada y la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras claves en estos territorios.

Este importante acuerdo une la capacidad de integración regional del CAF con la experiencia, el conocimiento sectorial y las capacidades tecnológicas de Indra Group, que se proyectan ahora en iniciativas conjuntas orientadas a la modernización del Estado y a la prestación de servicios públicos esenciales para el desarrollo de los países de esta región.

En el marco del acuerdo, Indra Group y CAF trabajarán conjuntamente en la identificación, estructuración y desarrollo de proyectos de alto impacto para ámbitos tan estratégicos como el gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo y uso de analítica avanzada e inteligencia artificial, así como en iniciativas de inversión vinculadas directamente con la transformación digital del sector público.

“La firma de este acuerdo con CAF refuerza el compromiso de Indra Group con el desarrollo de América Latina y el Caribe y con el fortalecimiento de los servicios públicos como pilar del progreso económico y social. Nuestra colaboración con la principal institución financiera multilateral de la región refleja la vocación de Indra por aportar conocimiento, tecnología y experiencia internacional al servicio de los ciudadanos y de las instituciones públicas”, destacó Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

Por su parte José Vicente de los Mozos, consejero delegado (CEO) de Indra Group, afirmó que: “Este acuerdo con CAF se enmarca en la hoja de ruta estratégica de Indra Group para consolidar nuestra posición como socio tecnológico de referencia en América Latina y el Caribe. Nos permite identificar y estructurar iniciativas de alto impacto en ámbitos clave como la digitalización avanzada de los servicios públicos, la gestión de datos y la inteligencia artificial aplicada, alineando nuestras capacidades con las prioridades de desarrollo de la región y con una clara orientación a resultados”.

"Uno de los elementos importantes es la agilidad. El mundo cambia muy rápido, por ello es importante que haya acuerdos estratégicos público-privados entre los estados y las empresas para ser ágiles en toda esta transformación que tenemos que hacer, tengo confianza en la región, hay talento, hay necesidad y hay escalabilidad. En consecuencia el objetivo es muy simple: hacer estados más eficientes con mayor productividad e infraestructuras más resilientes”, concluyó de los Mozos durante su participación en el panel “. El Salto Digital en ALC: Innovación, Productividad y nuevas oportunidades de Inversión”, presentado en el segundo día del Foro Económico Internacional de América Latina 2026.

Indra Group alinea sus capacidades tecnológicas, su experiencia internacional y su liderazgo en sectores clave de la agenda de desarrollo de CAF, institución que, con 24 países miembros, desempeña un papel central en la financiación y estructuración de proyectos orientados a mejorar la competitividad, la productividad y la calidad de vida en América Latina y el Caribe.