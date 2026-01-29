MOP busca mejorar la conectividad de la vía en Los Algarrobos, Chiriquí

El equipo del MOP se encarga de aplicar asfalto caliente en la vía del distrito de Dolega que beneficiará la movilidad, seguridad y calidad de vida de los residentes.

Los Algarrobos, distrito de Dolega/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa desarrollando los trabajos de mejoramiento vial en la comunidad de Los Algarrobos, en el distrito de Dolega, con el objetivo de fortalecer la conectividad y ofrecer mejores condiciones de tránsito a quienes utilizan esta vía de forma diaria.

Esta inversión consiste en la aplicación de 115 toneladas de asfalto caliente sobre un tramo de 130 metros lineales, con un ancho aproximado de 6 metros, debido a que esta obra permite contar con una superficie más uniforme y resistente, que está diseñada para soportar el flujo vehicular y ofrecer mayor seguridad tanto a conductores como a peatones.

Durante los trabajos, el personal del MOP utilizó maquinaria pesada y equipos especializados que facilitaron una adecuada colocación y compactación del material, cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos para asegurar la durabilidad de la carpeta asfáltica y prolongar la vida útil de la vía.

Este trabajo busca beneficiar directamente a los residentes del sector, ya que optimiza la movilidad interna de la comunidad y facilita el acceso hacia áreas aledañas, comercios, centros educativos y otros servicios de uso frecuente; asimismo, contribuye a la reducción de los tiempos de desplazamiento y a una circulación más ordenada y segura.

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento y rehabilitación vial que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, con el objetivo de atender las necesidades prioritarias de las comunidades y fortalecer la red vial existente.

