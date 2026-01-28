Puente vehicular Ribazo–Chigoré tiene un avance del 80 % de construcción

Esta obra reemplazará un antiguo puente peatonal con el objetivo de mejorar el acceso a servicios básicos para miles de residentes del distrito de Penonomé.

Penonomé, provincia de Coclé/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que la construcción del puente vehicular modular unirá a las comunidades de Ribazo y Chigoré, en el corregimiento de Penonomé Cabecera, y presenta un avance físico superior al 80 % de la construcción.

Esta obra se ejecutará de manera conjunta por parte de las direcciones regionales del MOP de Herrera y Coclé, como parte de los proyectos orientados a mejorar la conectividad vial con el objetivo de garantizar el acceso más seguro para los residentes del área, ya que este nuevo puente reemplazará el antiguo paso colgante peatonal que durante años fue el único medio de comunicación entre ambas comunidades, situación que limitaba el tránsito vehicular y dificultaba el acceso directo a servicios básicos.

Una vez finalizada la estructura, se facilitará la conexión entre el área norte del distrito y el centro de Penonomé, beneficiando de forma directa a más de 5,000 habitantes que dependen de esta vía para trasladarse diariamente a centros educativos, de salud y lugares de trabajo.

El proyecto contempla la instalación de un puente modular de dos carriles, con veredas peatonales a ambos lados, con una longitud de 160 pies (48.7 metros) y un ancho de 7.35 metros, características que permitirán una circulación más segura y eficiente.

Actualmente, estos trabajos se concentran en la colocación de gaviones para reforzar los accesos al puente, una medida que busca brindar mayor estabilidad a la estructura y protegerla frente a la erosión del terreno.

Además de mejorar la movilidad, esta infraestructura permitirá la implementación de nuevas rutas de transporte colectivo y contribuirá al impulso de la producción agropecuaria, el turismo y otros proyectos de desarrollo en la zona norte del distrito.

