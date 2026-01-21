MOP realizará trabajo de 'parcheo' en la ciudad durante la época seca

El personal del MOP dio a conocer que se aplicaron más de media tonelada de asfaltos en los sectores de Ancón, Calidonia y Curundú, área de alta circulación vehicular.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que durante la temporada seca se encargará de realizar un plan de mantenimiento vial en la ciudad capital, con el fin de aplicar 52 toneladas de asfalto en calles estratégicas de los corregimientos de Ancón, Calidonia y Curundú, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y prolongar la vida útil de las vías.

Estas labores se desarrollaron mediante una acción coordinada entre tres direcciones operativas de la institución en el Área Canalera, Metrovial y la Dirección Regional de San Miguelito y Panamá Norte bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Mantenimiento, lo que permitió una intervención más organizada.

Según el desglose presentado, se utilizarán 52 toneladas de material, ya que 20 toneladas se colocaron en Perejil, corregimiento de Calidonia (Área Canalera), 12 toneladas en la Avenida Nacional (Metrovial), mientras que las otras 20 toneladas se aplicaron en la Avenida Omar Torrijos (Dirección Regional de San Miguelito y Panamá Norte), una de las rutas más transitadas del área metropolitana.

Además, el director del Área Canalera del MOP, David Cedeño, indicó que la institución mantiene una programación constante de trabajos viales, aprovechando las condiciones climáticas favorables del verano para ejecutar las intervenciones que garantizan mejorar los resultados, con el objetivo de aprovechar al máximo el verano para ejecutar las obras.

Estos trabajos contemplaron la remoción del pavimento deteriorado, el acondicionamiento de la base y la reposición de la carpeta asfáltica, asegurando una solución técnica que reduzca la recurrencia de daños en los tramos intervenidos.

Finalmente, con estos trabajos el MOP busca reforzar la infraestructura vial urbana, facilitar el desplazamiento de conductores y peatones, y contribuir a una mayor seguridad en zonas de alto flujo vehicular.

