Premier League resultados | Manchester City empata con Everton y Arsenal queda a un paso del título

Liverpool, Reino Unido/El Manchester City, que iba por delante al descanso, encajó tres goles en menos de un cuarto de hora y al menos salvó un empate en el tiempo añadido en el campo del Everton (3-3) este lunes, un serio revés en la lucha por el título frente al Arsenal.

El líder Arsenal (76 pts) cuenta con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor, el City, que ha disputado un partido menos.

En otras palabras, el Arsenal será campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004 si gana sus tres últimos partidos contra el West Ham, el Burnley y el Crystal Palace.

El Manchester City se vino abajo en la segunda parte, presa de una muy inusual fragilidad defensiva, y solo logró un punto sobre la campana gracias a un gran disparo de Jérémy Doku (90+7').

El extremo belga ya había resquebrajado el muro azul del Everton, con un disparo similar, poco antes del descanso (43').

Pero tras la pausa, el equipo de Pep Guardiola multiplicó los errores individuales y de colocación atrás, abriendo la puerta a la remontada de los Toffees de David Moyes, aún candidatos a los puestos europeos.

Gianluigi Donnarumma salvó los muebles ante Iliman Ndiaye (65'), pero no pudo hacer nada frente al delantero francés Thierno Barry que, cinco minutos después de entrar, aprovechó una colosal pifia de Marc Guéhi, autor de un pase demasiado blando hacia su guardameta italiano (68').

Jake O'Brien, de cabeza a la salida de un córner, alargó la pesadilla del City (73') antes de que Barry firmara su doblete (81').

Justo después de reanudarse el juego, los visitantes recortaron distancias por medio de Erling Haaland, magníficamente lanzado al espacio por Mateo Kovacic (83').

Y Doku golpeó por última vez para arrancar un punto.

El Chelsea sigue en caída libre -

Antes el Chelsea cayó 3-1 en su estadio ante el modesto Nottingham Forest, la sexta derrota consecutiva en Premier League para el rico club del oeste de Londres, que se descuelga por completo del Top 5 que clasifica para la Liga de Campeones de Europa.

El único rayo de luz llegó con la maravillosa chilena acrobática del brasileño João Pedro (90+3', 3-1), que permitió a los Blues evitar un sexto revés seguido sin marcar un solo gol en la liga inglesa.

El Chelsea y su entrenador interino Calum McFarlane, que sustituyó a Liam Rosenior el 22 de abril, son novenos con 48 puntos, diez menos que el quinto, el Aston Villa, actual ocupante de la última plaza que da acceso a la Champions.

Por el contrario, el Nottingham Forest (16º, 42 pts) da un paso de gigante en la lucha por la permanencia al dejar al West Ham (18º, 36 pts), primer equipo en puestos de descenso, a seis unidades cuando faltan tres jornadas para el final.

Los Tricky Trees pueden centrarse con tranquilidad en su semifinal de vuelta de la Liga Europa contra el Aston Villa (victoria 1-0 en la ida) el jueves.

Para el Chelsea, en cambio, el final de temporada se asemeja a una lenta agonía, aunque aún le queda la final de la Copa de Inglaterra -contra el Manchester City el 16 de mayo- para lograr un título y asegurarse la clasificación para la Liga Europa.

Este lunes en Stamford Bridge, los Blues encajaron dos goles en el primer cuarto de hora (2' y 15'), vieron cómo Matz Sels detenía un penalti lanzado por Cole Palmer (45+10') y cómo su delantero de 18 años, Jesse Derry, tenía que abandonar el campo en camilla tras un espectacular golpe en la cabeza.

Taiwo Awoniyi, que había marcado menos de 100 segundos después del inicio del partido, firmó un doblete (52') en una segunda parte en la que el guardameta español del Chelsea, Robert Sánchez, también tuvo que retirarse por lesión.

Los Blues no perdían seis partidos seguidos en liga desde noviembre de 1993.

Sus próximos rivales serán el Liverpool, el Tottenham y el Sunderland.