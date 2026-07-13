Xabi Alonso toma el timón del Chelsea y esto pidió al club inglés

El entrenador español llega al equipo azul de Londres tras su paso por el Real Madrid.

Reino Unido/El nuevo entrenador del Chelsea, el vasco Xabi Alonso, pidió al club londinense que desarrolle "hambre" de victoria, este lunes en su primera rueda de prensa como técnico Blue.

Alonso, de 44 años, también dio su opinión sobre el Mundial de fútbol y sus propios recuerdos sobre su participación en la victoria de España en la edición 2010.

Al ser preguntado sobre sus objetivos, aseguró que uno de ellos es devolver al club londinense a competiciones europeas.

"Por supuesto que es un objetivo. Pero para alcanzarlo necesitas hacer muchas cosas bien y parte de ese proceso depende de cómo queremos jugar, cómo queremos vernos a nosotros mismos y cómo queremos afrontar un partido vayamos donde vayamos", declaró el antiguo entrenador del Real Madrid.

"Ese es mi trabajo. Es por lo que estoy deseando tener a toda la plantilla", añadió Alonso.

"Pero por supuesto queremos estar ahí y el tiempo dirá. Somos ambiciosos y en el Chelsea necesitamos compartir esa energía, esa ambición y también ese hambre por querer tener éxito".