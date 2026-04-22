Caja de Seguro Social recibe moderno banco de leche humana para fortalecer atención neonatal

Esta nueva instalación, junto con un vehículo refrigerado, permitirá la recolección, procesamiento y distribución de leche materna donada, destinada a bebés hospitalizados.

Ciudad de Panamá/El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, recibió las llaves del nuevo banco de leche humana ubicado en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, una obra impulsada como proyecto insignia de 2023 por el Club Activo 20-30.

Esta nueva instalación, junto con un vehículo refrigerado, permitirá la recolección, procesamiento y distribución de leche materna donada, destinada a bebés hospitalizados que, por razones médicas, no pueden ser alimentados por sus propias madres.

Durante el acto de entrega, Mon Vásquez destacó el impacto social de la iniciativa y reconoció el trabajo del Club Activo 20-30.

“Lo que hoy estamos viendo no es solo un proyecto terminado, es el resultado de creer en algo que no se ve de inmediato. Es el resultado de organizarse para ayudar a quien no se conoce”, expresó.

El funcionario también subrayó la importancia del trabajo conjunto entre sectores para fortalecer el sistema de salud.

“La salud pública no puede construirse en solitario. Hoy Panamá está dando un paso en la dirección correcta. Bajo el liderazgo del presidente de la República, José Raúl Mulino, y con el trabajo conjunto del sistema de salud, estamos tomando decisiones que ponen la vida en el centro”, afirmó.

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La donación, realizada a través de la Teletón 20-30, incluye equipos de última generación como una pasteurizadora, un analizador de leche humana, cámaras de refrigeración y congeladores de alta capacidad. El proyecto también incorpora un lactario, diseñado como un espacio adecuado y seguro para que las madres puedan extraer y conservar su leche.

Se estima que el hospital atiende alrededor de 700 recién nacidos al año, de los cuales un porcentaje importante requiere leche donada. Con este banco, el procesamiento se realizará bajo condiciones óptimas, mientras que las madres dispondrán de un entorno digno para la extracción.

Por su parte, Juan Carlos Díaz, presidente del Proyecto Meta de la Teletón 20-30 2023, resaltó la importancia de la leche materna en la atención neonatal: “No es solo alimento, sino un tratamiento vital para muchos recién nacidos”.

Añadió que esta iniciativa permitirá que más bebés tengan una oportunidad real de sobrevivir y desarrollarse de manera saludable, incluso en condiciones adversas.