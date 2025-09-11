Aprueban nueva legislación para fortalecer la lactancia materna

La nueva normativa introduce definiciones actualizadas como madre trabajadora y edad de fertilidad, término estandarizado para adecuar salas de lactancia.

Ciudad de Panamá/Con un enfoque que resalta el poder de la lactancia en el desarrollo de las defensas del niño frente al constante bombardeo publicitario de sucedáneos o fórmulas adaptadas, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 142, que subroga la Ley 50 de 1995 y promueve la protección y el fomento de la lactancia materna.

El documento, que ahora pasará al Órgano Ejecutivo para su sanción, plantea lineamientos modernos que buscan garantizar una atención integral durante la gestación, lactancia, crecimiento y desarrollo de la niñez y adolescencia, reconociendo la lactancia como el método más seguro y completo para aportar nutrientes al recién nacido.

Beneficios comprobados

El proyecto enfatiza que la leche materna contiene más de 200 sustancias que fortalecen el sistema inmunológico del bebé, incluyendo inmunoglobulinas, leucocitos, macrófagos, lípidos, hormonas, enzimas y factores antiestafilocóccicos. Estos componentes protegen de enfermedades infecciosas y reducen el riesgo de sobrepeso, obesidad, caries dentales, alergias, leucemia y otras enfermedades crónicas.

Asimismo, subraya que la lactancia exclusiva en los primeros meses también beneficia a la madre, ayudándola a recuperar su peso previo al embarazo, disminuyendo el riesgo de hemorragias postparto y reduciendo la probabilidad de sufrir depresión postparto.

Inclusión de conceptos modernos

La nueva normativa introduce definiciones actualizadas como madre trabajadora y edad de fertilidad, término estandarizado para adecuar salas de lactancia. Además, aclara que la protección de este derecho no se limita a niños menores de 24 meses, ampliando así el alcance de la política pública.

En cuanto a las madres trabajadoras, el proyecto establece que todas las mujeres en periodo de lactancia tendrán derecho a un espacio privado y adecuado dentro de las posibilidades del empleador para la extracción y conservación de leche materna, o para amamantar directamente a sus hijos.

Proceso de consenso

El Proyecto 142 fue objeto de modificaciones en primer debate, tras un proceso de consulta que incluyó a representantes del sector público, privado y de la sociedad civil.

Tras su aprobación en el pleno legislativo, la propuesta quedó lista para ser remitida al Ejecutivo y, con la firma presidencial, convertirse en Ley de la República, reforzando el compromiso del país con la salud materno-infantil.