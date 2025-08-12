Nueva sala de lactancia materna en el Centro de Rehabilitación Integral en La Chorrera

Según el Minsa, esta actividad forma parte del compromiso institucional de proteger y promover la lactancia materna como pilar de la salud en los primeros años de vida del bebé.

Panamá Oeste/Bajo el lema “Prioricemos la lactancia materna, construyendo sistemas de apoyo sostenibles”, se llevó a cabo la inauguración de una sala de lactancia materna en el Centro de Rehabilitación Integral (Reintegra) de la Región de Salud de Panamá Oeste, en La Chorrera.

La sala cuenta con un espacio privado, higiénico y equipado, en función para que las madres puedan amamantar, extraer y conservar su leche materna de forma segura y adecuada.

El objetivo principal es reconocer y garantizar el derecho de las madres a la lactancia, y también promover un entorno inclusivo que se les permita esta práctica para la salud del infante.

Este acto se dio durante el cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que estuvieron presentes el Dr. Guillermo Tejada, Director Nacional de la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población con Discapacidad (ONSIPD); Michel Rangel, Subdirectora Regional de Salud de Panamá Oeste, junto a su equipo de trabajo; Guadalupe González, Coordinadora Regional del Programa Infantil; y la Dra. Clarixa Vega, directora del Reintegra La Chorrera, junto al personal de este centro.

Minsa reafirma su compromiso con el bienestar de las madres y sus hijos, incluyendo acciones concretas que beneficien a un sistema de apoyo sostenible para la lactancia materna y al fortalecimiento de la salud pública en la provincia de Panamá Oeste.