Culmina Semana Mundial de la Lactancia Materna con feria familiar y la 'Gran Tetada'

Ciudad de Panamá, Panamá/Con una feria familiar y la décimo tercera edición de la "Gran Tetada, este domingo concluyó la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, organizada por el Ministerio de Salud (Minsa) y la Comisión Nacional del Fomento de la Lactancia Materna (Confolacma).

El evento tuvo lugar en el domo del Parque Omar. Durante la jornada, las madres lactantes recibieron servicios gratuitos como vacunación, toma de presión arterial y charlas de primeros auxilios.

El momento central fue la "Gran Tetada sincronizada", que busca visibilizar y promover la lactancia materna.

Edgardo Ureña, jefe nacional de la Sección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Minsa, recordó la importancia de la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida, por ser la fuente de nutrientes esenciales para el desarrollo del bebé.

A nivel nacional, el Minsa ha certificado 95 salas de lactancia en empresas públicas y privadas, como parte de sus esfuerzos por fomentar esta práctica.

La edición 2025 de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebró bajo el lema “Prioricemos la Lactancia Materna, construyendo sistemas de apoyo sostenibles”, con el objetivo de promover, proteger y respaldar esta práctica fundamental para la salud y el bienestar de la población. En la feria participaron las 15 entidades y organizaciones que integran la Comisión Nacional del Fomento de la Lactancia Materna.

Con información de Nicanor Alvarado