Habilitan espacio en sala de partos para la lactancia materna en el Hospital Aquilino Tejeira

La entidad explicó que la alternativa se implementa con la finalidad de que la mujer mantenga su productividad de leche y no disminuya su producción durante el periodo de reincorporación al trabajo.

Penonomé/Coclé///Un espacio para la lactancia materna fue habilitado en la sala de partos del Hospital Aquilino Tejeira dePenonomé, informó el Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado.

Esto, para a futuro instalar una sala de lactancia materna, una vez que sea debidamente certificada. El espacio se ubica entre los servicios de pediatría y neonatología.

Le puede interesar: Panamá y los derechos humanos: Entre la gestión pública insuficiente y la falta de recursos

La entidad explicó que la alternativa se implementa con la finalidad de que la mujer mantenga su productividad de leche y no disminuya su producción durante el periodo de reincorporación al trabajo.

Cabe mencionar que el lactario es un servicio que garantiza el derecho y la responsabilidad a la lactancia materna y el complemento a la norma que reconoce la hora de la lactancia.

Importancia de la lactancia materna

Cada vez menos niños reciben leche materna, de acuerdo a las autoridades. Si bien la leche materna tiene grandes beneficios y ayuda a los neonatos y menores hasta los dos años a tener una nutrición completa, en el país las cifras de niños que están recibiendo leche materna en Panamá están en números rojos.

Se ha demostrado que los niños y niñas alimentados del seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida tienen mayor coeficiente intelectual y mejor rendimiento escolar.

Lactar afianza el amor, la comunicación y el lazo afectivo entre madre e hijo, por lo que los niños (as) son más cariñosos (as). Es un complejo fluido nutricional vivo que contiene anticuerpos, enzimas, ácidos grasos y hormonas. No obstante, en Panamá actualmente solo dos de cada diez niños reciben lactancia materna inclusiva, según informes de la Caja de Seguro Social.