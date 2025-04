Eminem se convierte en abuelo: Hailie Jade honra su legado al nombrar a su hijo Elliot Marshall

El nombre del bebé honra no solo a Eminem como figura pública, sino como padre presente. “ Marshall ” no es un simple guiño: es símbolo de afecto, reconocimiento y vínculo.

Marshall Bruce Mathers III, mejor conocido como Eminem, ha sido inspiración para millones por sus letras crudas y su resiliencia.

Hoy, su influencia ha trascendido generaciones, dejando huella en un recién nacido: su primer nieto. Hailie Jade, hija del icónico rapero, y su esposo Evan McClintock eligieron un nombre cargado de historia y afecto para su hijo, nacido el 4 de abril: Elliot Marshall McClintock, incorporando el segundo nombre como un homenaje directo a su padre.

Aunque conocida por su bajo perfil, Hailie no dudó en conectar su vida personal con su herencia familiar. El nombre del bebé honra no solo a Eminem como figura pública, sino como padre presente. “Marshall” no es un simple guiño: es símbolo de afecto, reconocimiento y vínculo.

Desde antes del nacimiento, Eminem ha estado implicado activamente en este nuevo capítulo. La noticia de que sería abuelo se dio a conocer de manera emotiva en el video musical Temporary, tema que grabó junto a Skylar Gray, y que fue dedicado a su hija. El videoclip cerró con un momento íntimo: Hailie entregándole una camiseta de los Detroit Lions con la frase “#1 Grandpa” y una ecografía. Eminem, visiblemente conmovido, apenas podía creerlo.

“Me dijo: ‘¿Intentas llamarme viejo?’”, relató Hailie con humor en su pódcast Just a Little Shady. “Entonces le mostré la ecografía y me dijo: ‘¡Dios mío! Espera, ¿esto es real? ¿Esto está pasando?’”.

La conexión entre padre e hija ha sido constante a lo largo de los años, pese a los desafíos que rodearon su historia familiar. En el video, Hailie incluyó una carta que había guardado durante años y que ahora encontró el momento adecuado para entregar: “Papá, recibí esta tarjeta hace unos años y la conservé, y ahora siento que es el momento perfecto para dártela. Gracias por todo lo que haces y por estar siempre ahí para nosotras, las chicas. Eres el mejor papá del mundo. Te quiero para siempre + 100 millones de dólares para siempre. Con cariño, Bean”.

La relación entre Hailie y Eminem se ha caracterizado por el respeto mutuo y el apoyo incondicional. En su boda con Evan McClintock, celebrada en mayo de 2024 en Battle Creek, Michigan, el rapero estuvo presente en cada instante. Padre e hija compartieron un emotivo baile en una ceremonia íntima.

“Hubo risas y sonrisas, y se sintió muchísimo amor”, escribió Hailie en su cuenta de Instagram. “Evan y yo estamos muy agradecidos con todos los familiares y amigos que viajaron para apoyarnos y formar parte de esta nueva etapa de nuestras vidas como marido y mujer”.

La vida de Hailie ha seguido un camino distinto al del espectáculo. Con una licenciatura en psicología por la Universidad Estatal de Michigan, donde conoció a su esposo, y un promedio académico de 3.9, ha sido motivo de orgullo para su padre. “Le va muy bien”, dijo Eminem durante una entrevista en Hotboxin’ with Mike Tyson en 2020. “Sin duda, me ha hecho sentir orgulloso”.

Eminem y Kimberly Scott, madre de Hailie, compartieron una relación tumultuosa que ha sido tema recurrente en las canciones del rapero. Se conocieron en la adolescencia y tuvieron a Hailie el 25 de diciembre de 1995. Se casaron en 1999, se separaron en 2001 y volvieron brevemente en 2006.

Kim, entrevistada en 20/20 en 2007, reflexionó sobre esa montaña rusa emocional: “En nuestra relación, hay un patrón. Tenemos dos años buenos y luego, por alguna razón, todo va mal. Es como un máximo de dos años para nosotros. Simplemente no quería apresurarme antes de los dos años”.

Pese a las diferencias, reconoció el rol fundamental de Eminem como padre: “Quiere mucho a los niños. Siempre está dispuesto a ayudar”. Eminem, por su parte, ha reiterado que su hija fue el punto de inflexión que lo obligó a madurar: “Todo lo que hago ahora es por Hailie”, declaró a la revista Q en 2001. “El dinero es para su universidad”.