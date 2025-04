Scarlett Johansson rompe el molde: sin selfies, sin Instagram y sin filtros, esta es la razón

Con firmeza y claridad, Scarlett Johansson, explicó por qué ha puesto límites estrictos a su interacción con los fans fuera del trabajo y por qué no piensa unirse a la avalancha de figuras públicas que habitan en Instagram.

En una entrevista reciente con InStyle, Johansson, de 40 años, fue tajante sobre su decisión de no tomarse selfies con fans cuando no está en un entorno profesional. Aunque está encantada de compartir con sus seguidores en alfombras rojas y eventos promocionales, rechaza las fotos espontáneas cuando se encuentra en su vida cotidiana.

“Realmente ofende a mucha gente. No significa que no aprecie a mis fans o que no me alegre verlos. Pero siempre les digo: ‘No estoy trabajando’. Y eso significa que no quiero ser identificada en ese momento y lugar contigo. Estoy haciendo lo mío”, expresó la actriz de Jurassic World: Rebirth.

Johansson no es ajena a la fama, pero también es madre. Y como tal, protege con celo la privacidad de sus hijos: Rose, de 10 años, fruto de su relación con el periodista francés Romain Dauriac, y Cosmo, de 3, hijo que comparte con su actual esposo, el comediante Colin Jost.

“Lo que pasa con ser una figura pública es que la idea de ser reconocible y celebrada se siente divertida, pero luego nunca puedes volver a guardarla en la botella. La realidad es que hay una pérdida enorme en eso, ¿sabes? Así que creo que preservar eso durante el mayor tiempo posible hasta que alguien decida, esa es la decisión que tomo en lo que respecta a mis hijos”, explicó.

En la misma entrevista, Johansson reveló que Universal Pictures, el estudio detrás de Jurassic World: Rebirth, le pidió que se uniera a Instagram para promocionar la cinta. Su respuesta fue tan coherente como inesperada en una industria obsesionada con la visibilidad digital.

“Recibí un correo electrónico de Universal que me decía: ‘Oye, ¿considerarías unirte a Instagram junto con el lanzamiento de Jurassic World: Rebirth?’ Recibo mucha presión para unirme a las redes sociales. ¿Hay alguna manera de poder hacer esto y ser fiel a mí misma? No sentía que pudiera”, confesó.

La actriz explicó que no tiene nada en contra de quienes disfrutan compartir su vida en redes, pero simplemente no se siente alineada con esa forma de mostrarse.“Todo el trabajo que presento se basa en la verdad. Ese es el ingrediente clave. Así que si fuera una persona que realmente disfrutara de las redes sociales, podría sumarme sin dudarlo. Pero no lo soy. Y creo que la película tendrá éxito”, afirmó.

Incluso su incursión en el mundo del emprendimiento, con su marca de belleza The Outset, no ha sido suficiente para convencerla de abrir una cuenta personal. Johansson recordó que su exsocia, Kate Foster, también intentó persuadirla para que ingresara a Instagram, lo que la llevó a discutir el asunto en terapia.

“Me acerqué lo suficiente como para hablarlo con mi terapeuta. Pensé: ‘Supongo que es algo que tengo que hacer. Pero va en contra de mis valores fundamentales. Creo que se trataba más bien de: ¿Cómo puedo expresar eso también? Porque hay tantas expectativas de eso”, señaló.

Actualmente, su presencia en redes se limita a apariciones ocasionales en la cuenta de The Outset, lo que ella define como “mínimamente invasivo”. La firmeza con la que Johansson ha trazado la línea entre su carrera y su vida personal puede resultar incómoda para algunos seguidores, pero también lanza un mensaje contundente sobre los límites saludables y el valor de la autenticidad en un mundo híperconectado.

En una industria que a menudo exige exposición constante, ella demuestra que se puede ser una figura relevante sin necesidad de estar “siempre disponible”. Y en tiempos donde la viralidad parece ser sinónimo de éxito, Scarlett Johansson recuerda que hay poder en elegir el silencio, la privacidad y el derecho a decir “no”.