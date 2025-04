Trágico accidente cobró la vida del bebé de una influencer y le dio esperanza a cinco niños

Reed Michael, su hijo de 22 meses, falleció tras un accidente doméstico cuando un espejo no asegurado cayó sobre él. En medio del dolor, la familia tomó una decisión trascendental: donar sus órganos y dar esperanza a cinco niños que los necesitaban.

El incidente ocurrió mientras Lindsay, influencer de crianza infantil con miles de seguidores en Instagram, cocinaba en una habitación cercana. Reed jugaba con un tazón de ventosa, pegándolo y despegándolo de un espejo que, aunque parecía seguro por su peso y ubicación, no estaba fijado a la pared. Sin que nadie lo esperara, el objeto se desplomó sobre el niño.

“Cuando sucedió al principio, estaba tan confundida sobre cómo pasó… Nuestros hijos no tienen la fuerza suficiente para moverlo, y mucho menos para bajarlo”, compartió Dewey en sus redes. No fue hasta que vio el tazón adherido al espejo que entendió lo que había sucedido.

Aunque Lindsay reaccionó de inmediato y logró levantar el espejo en cuestión de segundos, el daño ya estaba hecho. Reed fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos diagnosticaron una inflamación cerebral severa que lo dejó sin autonomía respiratoria ni funcionalidad cerebral.

Días después, los especialistas confirmaron la muerte cerebral de Reed. Ante la devastadora noticia, su familia decidió donar sus órganos para salvar otras vidas. “Me he estado diciendo: ‘Si no consigue su milagro, se convertirá en uno’, y eso es lo único que me ayuda a superarlo”, expresó Lindsay en una publicación. Gracias a este acto de generosidad, cinco niños recibieron órganos que les dieron una segunda oportunidad.

“El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor día de alguien más, y por eso estaré eternamente agradecida por nuestro pequeño héroe”, agregó la madre, destacando que el legado de su hijo seguirá vivo en quienes recibieron su ayuda.

El impacto de la historia de Reed trascendió más allá de su familia. La marca de ropa Little Hunters Wife lanzó una colección especial en su memoria, llamada “Recordando a Reed”, cuyas ganancias serán destinadas a apoyar a la familia Dewey.

Con casi 60.000 seguidores en Instagram, Lindsay ha usado su plataforma para advertir sobre los peligros ocultos en el hogar. “Hubo tantos detalles que condujeron a que esto fuera una tormenta perfecta. En definitiva, un accidente trágico e inesperado”, señaló, instando a otros padres a tomar precauciones incluso con objetos que parecen inofensivos.

La historia de Reed Michael no solo ha generado conciencia sobre la seguridad infantil, sino que también ha inspirado actos de solidaridad y reflexión. Su corta vida dejó una huella imborrable en su familia y en quienes han conocido su historia.