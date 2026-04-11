Finaliza veda del camarón: ARAP anuncia inicio de primera temporada de pesca hasta el 31 de agosto
Durante los meses de veda, la ARAP implementó acciones de control y vigilancia que permitieron fortalecer la conservación de las especies y sus ciclos reproductivos.
Ciudad de Panamá/La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) anunció oficialmente el inicio de la primera temporada de pesca del camarón 2026. Esta se extiende a partir del 11 de abril al 31 de agosto, tras culminar exitosamente el periodo de veda establecido para la protección y recuperación de este recurso marino.
Según el comunicado oficial emitido por la institución, esta apertura representa una nueva oportunidad para impulsar la actividad pesquera de manera responsable y sostenible en todo el territorio panameño.
Durante los meses de veda, la ARAP implementó acciones de control y vigilancia que permitieron fortalecer la conservación de las especies y sus ciclos reproductivos, sentando las bases para el desarrollo de esta nueva temporada.
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La Autoridad de los Recursos Acuáticos reconoció públicamente el compromiso demostrado por pescadores, comercializadores y comunidades costeras durante el periodo de restricción, y extendió un llamado a continuar respetando las normativas vigentes para garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos acuáticos del país.
La temporada que inicia este 11 de abril permitirá a los sectores pesqueros retomar sus actividades económicas bajo los lineamientos establecidos por la ARAP, que mantiene su política de conservación y uso sostenible de los recursos marinos de Panamá.