Alza de combustible impacta pesca: ARAP reporta incremento en precios de productos del mar

Ciudad de Panamá/El aumento del precio del combustible está generando un impacto significativo en el sector pesquero panameño. Eduardo Carrasquilla, administrador general de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), confirmó que ya se observa un incremento del 25% en productos pesqueros y existe posibilidad de alzas adicionales si la volatilidad del combustible continúa.

"En la industria pesquera, el combustible representa el 45% del costo. Si usted golpea el combustible, eso es un golpe importante", manifestó Carrasquilla, quien agregó que este peso estructural hace que el sector sea altamente sensible a las fluctuaciones internacionales del petróleo.

Nota aquí: Autoridad de Recursos Acuáticos analiza posibles ajustes a sanciones a pescadores

Ante este escenario, la ARAP trabaja en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Innovación Gubernamental para diseñar un programa de apoyo dirigido a pescadores artesanales e industriales. "Ya con el Ministerio de Economía y Finanzas tuvimos la suerte y estamos contentos de que dentro del programa que fue instruido por el Presidente para apoyar a los sectores afectados por el combustible, se incorporó el sector pesquero", destacó Carrasquilla.

El programa busca beneficiar a más de 200 mil personas registradas que llevan a cabo actividades pesqueras en todo el país. "Estamos trabajando con la Autoridad de Innovación Gubernamental para preparar los listados de los pescadores artesanales, las distintas asociaciones cooperativas a lo largo y ancho del país", añadió el administrador.

Carrasquilla señaló que las reuniones sostenidas en las últimas semanas con ambos sectores han permitido dimensionar la urgencia de la medida. "Ya hemos definitivamente visto un impacto en precios locales. En este momento hay posibilidades de que se dé un incremento adicional", manifestó.

Producción pesquera crece

A pesar del desafío que representa el combustible, la industria pesquera panameña mantiene una trayectoria positiva. Carrasquilla reportó que el año 2025 cerró con un crecimiento del 28% y exportaciones por $260 millones. "Somos la industria líder en este momento en exportaciones y tenemos el producto número uno de exportaciones de Panamá, que es el camarón", destacó.

El funcionario precisó que más de 130 millones de camarones panameños fueron exportados el año pasado, una cifra que refleja la organización y control de esta pesquería. Sin embargo, advirtió que mantener esta competitividad requiere estabilizar los costos operativos.

"Vamos a estar pendientes porque al final todas estas medidas buscan acompañar a los productores, transportistas, pesqueros. Impactar el costo de la vida y el aumento de los precios", concluyó Carrasquilla.