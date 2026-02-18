Policía frustra hurto de cables de la Línea 3 del Metro en Arraiján; hay tres aprehendidos

Arraiján, Panamá Oeste/Tres personas fueron aprehendidas la noche del martes en el sector de Valle Hermoso, en Arraiján, tras ser sorprendidas presuntamente intentando hurtar cables eléctricos de la Línea 3 del Metro de Panamá.

El subcomisionado de Arraiján, Giudes Gómez, explicó que el hecho fue reportado alrededor de las 8:30 p.m., cuando se alertó sobre la presencia de tres sujetos en la estación del metro, quienes aparentemente vandalizaban cables eléctricos.

Al notar la presencia policial, los implicados intentaron darse a la fuga. Dos fueron capturados en el área, mientras que el tercero quedó varado dentro de la línea del metro, siendo posteriormente sacado por los bomberos y luego aprehendido.

De acuerdo con el jefe policial, los sospechosos no lograron concretar el hurto. En su poder mantenían una mochila con herramientas para cortar cables eléctricos. La empresa responsable del proyecto indicó que, de haberse consumado el corte, el cable afectado tendría que ser reemplazado en su totalidad, con un costo aproximado de 105 mil dólares.

Los aprehendidos tienen 63, 34 y 27 años de edad. Según información suministrada por la empresa, a la Policía uno de los detenidos fue extrabajador del proyecto. Además, se indicó que anteriormente ya se habían registrado afectaciones en ese mismo punto.

Las investigaciones continúan para determinar si los implicados guardan relación con otros incidentes similares en el área. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que atente contra bienes públicos o infraestructuras estratégicas del país.

Con información de Yiniva Caballero.