Aumentan denuncias de maltrato y abandono contra adultos mayores en Panamá

Actualmente se han atendido cerca de 500 casos relacionados con violencia, negligencia y abandono de personas de la tercera edad.

Ciudad de Panamá/El crecimiento de la población adulta mayor en Panamá también ha venido acompañado de un aumento en los casos de abandono, negligencia y maltrato contra este sector de la población.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), actualmente se han atendido cerca de 500 casos relacionados con violencia, negligencia y abandono de personas de la tercera edad.

”justamente el abandono y maltrato son una de las situaciones que más estamos viendo. Tenemos casos reportados en el Hospital Santo Tomás, otros casos que conocemos en el Complejo hospitalario”, indicó Alberto Moreno, Centro de Orientación Intengral del Mides.

La situación también se refleja en centros hospitalarios de La Chorrera, donde varios adultos mayores permanecen solos luego de haber sido abandonados por sus familiares, aunque continúan esperando que regresen por ellos.

”Tenemos una transición demográfica que aumenta la cantidad de personas en estado de adultos. Definitivamente hay una crisis institucional y particular de los adultos mayores”, afirmó Jorge Melo, director regional de Salud en Panamá Oeste.

Se trata de historias marcadas por el silencio, la soledad y el abandono, una realidad que preocupa a las autoridades y organizaciones dedicadas a la protección de los adultos mayores.

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“Existen leyes que protegen al adulto mayor en este caso, y es un deber para las personas”, destacó Moreno.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan además un incremento en las denuncias por maltrato. Hasta marzo de 2026 se contabilizaban 345 denuncias relacionadas con agresiones y vulneración de derechos de adultos mayores.

Según los datos oficiales:

En enero se registraron 133 denuncias.

En febrero fueron reportados 102 casos.

En marzo la cifra alcanzó 110 denuncias.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de maltrato, abandono o negligencia contra personas adultas mayores y recordaron la importancia de garantizarles condiciones dignas, protección y acompañamiento familiar.

Con información de Meredith Serracín