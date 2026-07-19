España vs Argentina EN VIVO final del Mundial 2026 por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y Yutube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto, todo está listo en el MetLife Stadium. España y Argentina saltan al césped para disputar la final de la Copa del Mundo 2026, el partido que corona a un nuevo campeón del planeta y que, por primera vez, enfrenta a la actual monarca de Europa contra la actual monarca de América. Sigan aquí, minuto a minuto, cada jugada de una noche que promete quedar en la historia.

España llega como la selección más sólida del torneo. Con apenas un gol recibido y sin haber caído en desventaja en ningún partido, la Roja se convirtió en la primera selección en registrar seis vallas invictas en un solo Mundial. El camino no empezó fácil: un sorpresivo 0-0 ante Cabo Verde en el debut encendió las dudas, pero desde entonces llegaron seis triunfos consecutivos, incluido el contundente 2-0 sobre Francia el martes en semifinales. En el camino quedaron Austria, Portugal, Bélgica y los propios franceses, todo un repaso a las potencias europeas. España llega invicta en sus últimos 37 partidos (27 victorias, 10 empates en tiempo reglamentario), y una victoria esta tarde le daría no solo la racha invicta más larga de la historia para una selección europea, sino también su sexto título mayor en siete finales disputadas.

Argentina, por su parte, repite la fórmula que la trajo hasta aquí: sufrir y remontar. La Albiceleste venció 2-1 a Inglaterra el miércoles, revirtiendo otra vez un marcador adverso, y así llegó a su séptima final de Copa del Mundo (3 títulos, 3 subcampeonatos), solo por detrás de Alemania, que registra ocho. En sus cuatro cruces de eliminación directa, el equipo de Lionel Scaloni necesitó tiempo extra o remontadas después del minuto 75 en todos los casos, pero eso no parece pesarle a un plantel que acumula 14 triunfos consecutivos, marca que iguala el récord entre selecciones sudamericanas. Argentina buscará esta tarde convertirse apenas en la tercera nación en la historia en revalidar el título mundial, aunque deberá romper un mal presagio: las últimas tres selecciones defensoras del título que llegaron a la final terminaron perdiendo.

En el historial entre ambas, el empate es la norma: seis victorias para cada lado y dos igualdades. El único antecedente mundialista lo ganó Argentina por 2-1, allá por 1966. El cruce más reciente fue un amistoso en 2018 que España se llevó con un contundente 6-1, uno de los tres triunfos españoles en los últimos cuatro enfrentamientos de este siglo.

La hora de la verdad ha llegado. España contra Argentina. Una final para la historia.