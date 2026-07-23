Panamá Sub-20 completa su grupo en Pachuca y entra en la recta final rumbo al Premundial de CONCACAF

La principal novedad de la jornada fue la incorporación del volante Ernesto Gómez.

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá vive sus últimas horas de preparación en Pachuca, México, antes de trasladarse este viernes a Puebla, ciudad donde disputará sus tres compromisos de la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026, torneo que otorga boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

El equipo dirigido por el entrenador Mike Stump realizó este jueves su penúltima sesión de entrenamientos, enfocándose en los últimos ajustes tácticos y futbolísticos con el plantel ya completo.

La principal novedad de la jornada fue la incorporación del volante Ernesto Gómez, quien se integró a la concentración tras arribar la noche del miércoles procedente de Estados Unidos, donde milita en el Connecticut United FC, de la MLS Next Pro.

Con la llegada de Gómez, el cuerpo técnico pudo trabajar por primera vez con los 21 futbolistas convocados para el Premundial de CONCACAF, una situación que permitirá afinar cada detalle de cara al debut en el certamen regional.

El mediocampista forma parte del grupo de cinco legionarios incluidos en la convocatoria, quienes aportarán su experiencia internacional con el objetivo de que Panamá consiga uno de los cupos para la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

La práctica se desarrolló en las canchas de La Higa, en Pachuca, donde el conjunto canalero mantuvo la intensidad de los entrenamientos, trabajando movimientos colectivos, conceptos tácticos y situaciones de juego que serán fundamentales durante la competencia.

Otra de las novedades fue la incorporación de Javier Sánchez Jara, asistente técnico de la Selección Mayor de Panamá, quien se sumó al cuerpo técnico de la Sub-20 para brindar apoyo durante la fase final de la preparación y el desarrollo del torneo.

La mano derecha del seleccionador nacional Thomas Christiansen llegó el miércoles a territorio mexicano en un vuelo procedente de España y ese mismo día compartió con el grupo en el hotel de concentración en Pachuca.

A su llegada, Sánchez Jara destacó el ambiente que encontró dentro del plantel, resaltando el compromiso y la ilusión con la que el equipo afronta este importante desafío.

"Me encontré con un grupo muy ilusionado, tanto de jugadores como del cuerpo técnico, con muchas ganas de hacer las cosas bien", expresó el asistente técnico de la Selección Mayor.

Con el grupo completo y el respaldo del cuerpo técnico, la Selección Sub-20 de Panamá afronta la etapa decisiva de su preparación con la mira puesta en realizar un gran Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026 y luchar por un lugar en el Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Con información de FPF