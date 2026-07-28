Padres de familia de la escuela Pedro J. Sosa exigen pronto reparación de las instalaciones

Padres de familia exigen al Ministerio de Educación agilizar el uso de fondos del FECE para reparar el plantel en Calidonia, mientras el Minsa reporta riesgos sanitarios y hongos en las aulas.

Ciudad de Panamá/Padres de familia se quejan de la situación de la escuela Pedro J. Sosa, un plantel de 750 estudiantes, que queda en el corregimiento de Calidonia, en la ciudad de Panamá. Los representantes aseguran que las condiciones insalubres del plantel ponen en riesgo la salud de los estudiantes, por lo que exigen una intervención inmediata.

Según los padres, el centro educativo presenta graves problemas de infraestructura tras los fuertes vientos, incluyendo voladura de techos y un solo baño para toda la población estudiantil. Además, denuncian la presencia de heces de paloma, hongos, basura e indigentes en los alrededores, lo que ya ha provocado infecciones y problemas respiratorios en varios niños.

Los representantes solicitan al Ministerio de Educación (Meduca) que elimine la burocracia para que la directora pueda ejecutar el presupuesto del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de manera ágil. "Póngase en el lugar de los niños", exigieron los padres, quienes advirtieron que no aceptan reubicaciones y están dispuestos a cerrar el plantel si no hay respuestas.

La preocupación de las familias se respalda en un informe del Ministerio de Salud (Minsa), fechado el 20 de julio. Tras una evaluación técnico-sanitaria, la entidad detectó malos olores, desprendimiento de cielos rasos, estructuras oxidadas y presencia de heces en las aulas. El Minsa recomendó la no presencia de estudiantes ni docentes durante las labores de fumigación y restauración, por lo que los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases.

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Ante las protestas, la directora de la escuela Pedro J. Sosa explicó que las reparaciones están a cargo del Ministerio de Educación. Indicó que solo seis salones de primero y segundo grado están habilitados, ya que cuentan con aire acondicionado y fueron certificados por las autoridades sanitarias.

Para el resto de los estudiantes, de tercero a sexto grado, la directora informó que se implementará un sistema de clases escalonadas en la tarde. Sin embargo, los padres rechazan esta medida por la inseguridad en la parte trasera del colegio, donde denuncian la presencia de aguas negras y personas en situación de calle. "Yo no voy a arriesgar a mi hijo en la parte de atrás", expresó uno de los padres.

Los padres de familia de la escuela Pedro J. Sosa mantienen su exigencia de que las autoridades, incluyendo a la ministra Lucy Molinar, se presenten en el lugar para dar la cara y garantizar un ambiente seguro y digno para el regreso a clases.

Mireya Pino, directora regional de Panamá Centro del Meduca, acudió a la instalación para verificar las labores de adecuación y aseguró que, luego de trabajos que se están realizando, se podría retomar el uso de las instalaciones.

Con información de Heidy Morán