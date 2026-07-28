Clima en Panamá: Aguaceros con tormentas, temperaturas de hasta 33 °C, alta radiación UV podrían registrarse este martes

Según el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe la madrugada y la mañana estarán marcadas por intervalos nublados, con lluvias dispersas principalmente en la provincia de Colón y precipitaciones aisladas en el resto de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los aguaceros aislados con tormentas continuarán este martes 28 de julio en distintos sectores del país, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), que prevé condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

Según el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe la madrugada y la mañana estarán marcadas por intervalos nublados, con lluvias dispersas principalmente en la provincia de Colón y precipitaciones aisladas en el resto de la región.

Durante la tarde se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica, que podrían ser más intensos hacia el Caribe occidental, mientras que en la noche persistirán las lluvias dispersas en ese sector.

En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que durante las primeras horas del día podrían registrarse lluvias dispersas en Panamá Este, Darién y Chiriquí. Para la tarde, se prevén aguaceros aislados de variada intensidad acompañados de actividad eléctrica en Chiriquí, Veraguas, el sector montañoso de la península de Azuero, el norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

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En horas de la noche existe probabilidad de nuevas lluvias con tormentas sobre Chiriquí y Veraguas, mientras que el resto de la vertiente permanecerá parcialmente nublado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central y entre 31 °C y 33 °C en el resto del territorio nacional.

En cuanto a los vientos, durante la madrugada y la mañana predominarán condiciones variables y de baja intensidad. Posteriormente, en el Caribe y el área metropolitana se esperan vientos del noroeste y norte, con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora en zonas marítimas y menores en tierra firme. En el resto de la vertiente del Pacífico soplarán vientos del suroeste y sur, con velocidades inferiores a 15 kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones marítimas, el Imhpa pronostica olas de 0,61 a 0,91 metros en el litoral Caribe, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0,91 y 1,60 metros, con periodos de 16 a 18 segundos, por lo que recomienda mantener precaución durante las actividades en el mar.

El informe también señala que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 7 y 10, niveles considerados altos y muy altos. Finalmente, el Imhpa advirtió que las tormentas eléctricas podrían estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento, especialmente en áreas marítimas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).