Fuga en La Joyita: Defensoría recibe quejas de familiares de detenidos que piden acceso a alimentos y medicamentos

Panamá/La Defensoría del Pueblo inició gestiones con las autoridades penitenciarias luego de recibir una serie de quejas de familiares de privados de libertad de los centros penitenciarios La Joyita y La Joya, quienes denuncian restricciones para hacer llegar alimentos, medicamentos, agua y artículos personales a los detenidos.

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, informó que un grupo de familiares acudió este martes a la institución para exponer su preocupación por la suspensión de las visitas y las dificultades que enfrentan para entregar insumos esenciales a sus allegados.

Los familiares de los detenidos vinieron hoy a la Defensoría a interponer diversas quejas respecto de situaciones con las que no están de acuerdo”, explicó Russo.

Según la funcionaria, una de las principales solicitudes es que se permita el ingreso de artículos que habitualmente son entregados por los familiares.

Ellos nos han pedido que intercedamos con las autoridades para que se les deje entrar los enseres, la comida, los medicamentos, el agua que ellos siempre les llevan a sus familiares, pero como se han suspendido las visitas de los familiares, entonces no se los han dejado entrar”, manifestó.

Tras escuchar los planteamientos, la Defensoría sostuvo una conversación telefónica con el director del Sistema Penitenciario y comenzó coordinaciones para una reunión con las autoridades responsables.

Estamos programando una reunión con el director del Sistema Penitenciario y con el director de la Policía para ver cómo nos ponemos de acuerdo, de manera que esos valores se puedan llevar a los privados de libertad”, indicó.

Russo precisó que todavía no existe una fecha definida para el encuentro, aunque insistió en la necesidad de atender el tema con prontitud.

Yo fui enfática en que es una situación de urgencia porque así mismo me lo han manifestado la cantidad de personas que acudieron hoy a la Defensoría”, afirmó.

Las quejas surgen en medio de las medidas de seguridad implementadas en el sistema penitenciario tras la fuga masiva el pasado lunes 1 de junio, donde se evadieron 195 detenidos, de los cuales 20 siguen prófugos, registrada en La Joyita, hecho que ha llevado a reforzar controles y restringir temporalmente algunas actividades dentro de los centros penales.

Con información de Yeny Caballero.