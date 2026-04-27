Aumentan consultas por cáncer en Panamá: pasan de 96 mil a 165 mil en una década

Cada año, además, se diagnostican alrededor de 7,700 nuevos casos, siendo el cáncer cervicouterino y el de próstata los de mayor incidencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sistema de salud panameño enfrenta una creciente presión en la atención del cáncer, reflejada en el aumento sostenido de consultas y tratamientos durante la última década. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud, que advierte sobre la necesidad de fortalecer los servicios oncológicos en el país.

Según cifras oficiales, entre 2014 y 2024 las consultas por cáncer pasaron de 96 mil a 165 mil. Este incremento también se ha visto en la demanda de radioterapias y quimioterapias, lo que evidencia un aumento significativo en la necesidad de atención especializada. Cada año, además, se diagnostican alrededor de 7,700 nuevos casos, siendo el cáncer cervicouterino y el de próstata los de mayor incidencia.

Ante este panorama, las autoridades implementaron hace un año el Proyecto Nacional Integrado de Atención del Cáncer, una iniciativa que busca articular los servicios del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el Instituto Oncológico Nacional.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó avances en la descentralización de la atención. “Hoy yo les puedo decir que ya existe una unificación en la especialidad de oncología. A nivel nacional hemos logrado que pacientes, por ejemplo en Azuero, más de 1,650 no tengan que venir a Panamá, sino que reciben atención en el hospital Anita Moreno”, señaló.

El titular también anunció que para mediados de agosto se prevé la puesta en funcionamiento de un acelerador lineal en Bugaba, así como la próxima inauguración de una sala de oncología en el hospital Nicolás Solano, en La Chorrera.

De acuerdo con informes oficiales, el cáncer representa el 17% de las muertes en el país, lo que lo convierte en una de las principales causas de fallecimiento. Las autoridades aseguran que los esfuerzos actuales apuntan a mejorar el acceso, reducir traslados y garantizar una atención más oportuna para los pacientes en todo el territorio nacional.

Con información de Jessica Román