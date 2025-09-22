Hipertensión en Panamá: Minsa y OPS lanzan vía clínica para mejorar detección temprana de esta enfermedad

Las autoridades de salud esperan que esta vía clínica se convierta en un instrumento clave para reducir las complicaciones y muertes asociadas a la hipertensión en Panamá, enfermedad considerada uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en el país.

Panamá/Panamá ya cuenta con una vía clínica para la hipertensión arterial, una herramienta que servirá como guía a los médicos de atención primaria para la detección temprana y el tratamiento de esta enfermedad crónica que afecta al 42% de la población panameña.

Joel Méndez, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicó en qué consiste el proyecto.

Es una herramienta importante para todos los médicos de atención primaria que les permite identificar desde el momento que llega el paciente con sospecha de hipertensión arterial o para un control de salud, los mecanismos exactos para medir la presión arterial”, señaló Méndez.

La vía clínica establece un protocolo claro: primero se mide la presión arterial de forma adecuada, luego se evalúa el riesgo cardiovascular mediante una calculadora digital disponible en aplicación móvil o navegador. “Estos dos elementos, la medición de la presión arterial y el riesgo cardiovascular, me van a permitir entonces ofrecerle los diferentes tratamientos que están intensificados de acuerdo al seguimiento y a las metas de control”, añadió.

El especialista destacó que la guía también incluye recomendaciones de estilos de vida saludables, control de la presión arterial y seguimiento diferenciado.

Los pacientes de bajo riesgo tendrán controles más espaciados, mientras que aquellos de alto riesgo cardiovascular deberán recibir un seguimiento más estricto, con medicamentos adicionales, vacunación y controles periódicos.

Sobre la calculadora, Méndez explicó que “el doctor llena algunas preguntas con antecedentes patológicos del paciente y medidas como la edad, el peso y la talla para calcular el índice de masa corporal. Esto me va a estratificar al paciente en dos grandes riesgos: bajo o alto. El de alto riesgo tiene que tener un mayor seguimiento porque puede presentar complicaciones de la hipertensión como isquemia, infartos y derrames cerebrales”.

Según el Minsa, la vía clínica permitirá estandarizar protocolos de atención, asegurar diagnósticos correctos, evaluar el riesgo cardiovascular y definir un plan de cuidados más preciso para los pacientes.

Las autoridades de salud esperan que esta vía clínica se convierta en un instrumento clave para reducir las complicaciones y muertes asociadas a la hipertensión en Panamá, enfermedad considerada uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en el país.

Con información de Kayra Saldaña