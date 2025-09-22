Presupuesto 2026: Discusiones contrarreloj, solicitudes de más dinero

El proceso de las vistas presupuestarias revela, un año más, el desorden financiero, acumulado por décadas, del Estado panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las vistas presupuestarias empezaron en la Asamblea Nacional el pasado lunes, 25 de agosto, tras la presentación del presupuesto de 2026 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 20 de agosto anterior.

Desde entonces, en estas cuatro semanas, alrededor de la mitad de las casi 100 instituciones del Estado ya han comparecido, ritmo que implicaría al menos tres semanas más de audiencias.

La duda es si se acelerará tal ritmo para terminar el proceso antes del viernes, 31 de octubre, cuando cierra la legislatura ordinaria de la Asamblea.

De forma alternativa, se podrían omitir entidades del proceso, como ocurrió el año pasado, o el presidente de la República podría convocar sesiones extraordinarias para terminar con todas.

Instituciones

En el proceso, ya se han presentado ministerios como Vivienda, Educación y Obras Públicas.

También lo hicieron entes como el Tribunal Electoral y la Procuraduría General de la Nación, además de bancos estatales, superintendencias, universidades y organismos relacionados con temas de agua, tierras y agricultura.

A pesar de este avance, la proliferación de instituciones durante las últimas décadas significa que aún quedan decenas que no han sido escuchadas.

Límites

La tónica de las vistas ha sido una de lamentos de recortes y solicitudes de aumento.

Alrededor de mediados de este año, el MEF impuso una contención del gasto por $1,900 millones, la cual, según los líderes de varias instituciones, impactó de forma notable sus planes financieros, en particular sus inversiones.

Además, el MEF ha proyectado mantener el gasto relativamente similar el próximo año, con el propósito de frenar el aumento de la deuda pública, la cual ya se acerca a los $60,000 millones.

Tales decisiones han, en efecto, detenido la expansión presupuestaria a la que las instituciones estaban acostumbradas para su operación.

Muchas ahora deben recortar programas de inversión o continuar retrasando pagos laborales, al romperse la inercia de sus aumentos anuales.

Solicitud

Al terminar el proceso de las vistas, existe una alta probabilidad de que la Comisión de Presupuesto recomiende aumentar las asignaciones de dinero a varias entidades para que los proyectos de inversión en desarrollo no queden a medias.

Pero la Comisión solo puede recomendar.

Será el MEF el que deberá decidir si ajusta tales presupuestos con reducciones a otras instituciones o si mantiene su línea estricta.

Claridad

El proceso de las vistas presupuestarias revela, un año más, el desorden financiero, acumulado por décadas, del Estado panameño.

Instituciones arrastran proyectos inconclusos y deudas laborales, necesitando de transferencias constantes para poder cuadrar sus cifras.

No obstante, pese al gasto creciente, los resultados sociales dejan mucho que desear.

Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Educación se ha más que duplicado en la última década, pero los resultados de las pruebas PISA se han mantenido estancados en ese mismo periodo de tiempo.

Deuda

El Estado depende de forma importante de deuda para sostener su operación y cubrir sus pagos de planilla.

Para el próximo año, el MEF está buscando comenzar a cambiar esa dinámica.

Y aunque el ministerio ha indicado que busca modificar el gasto público evitando una terapia de shock, hay un choque claro: decenas de instituciones piden más dinero, mientras el MEF dice basta.

Simplificación

Si el Estado panameño desea ser viable y operativo en el siglo XXI, la escritura está en la pared: necesitará consolidar carteras y reducir instituciones para ahorrar y aliviar el déficit, además de mejorar su supervisión administrativa.

La burocracia, sin embargo, busca crecer porque equipara tamaño con poder.

Y será la ciudadanía la que deberá definir qué espera de su Estado y exigir una estructura más simple y eficaz que cumpla objetivos sociales, en lugar de sostener un aparato complejo que no logra dárselos a satisfacción.