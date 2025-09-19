Comisión de Educación Sindical aprueba presupuesto del seguro educativo 2025

La Comisión de Educación Sindical está integrada por la titular del Mitradel, el rector de la Universidad de Panamá, dos técnicos en educación sindical nombrados por el Ejecutivo y tres representantes de organizaciones sindicales.

ciudad de panamá/Con cuatro votos a favor y ninguno en contra, la Comisión de Educación Sindical aprobó este 19 de septiembre el presupuesto del seguro educativo correspondiente al año 2025, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, quien preside la comisión, destacó que la decisión representa “un antes y un después” en el uso de los fondos que todos los panameños aportan para la capacitación sindical. “Creo en el movimiento social organizado de la forma correcta y en que los trabajadores merecen organizarse y capacitar a cada uno de sus afiliados. Creo en el respeto a las minorías sobre todas las cosas, porque vivo en un país de derecho y democrático”, afirmó.

La Comisión de Educación Sindical está integrada por la titular del Mitradel, el rector de la Universidad de Panamá, dos técnicos en educación sindical nombrados por el Ejecutivo y tres representantes de organizaciones sindicales. Durante la reunión, dirigentes como Gilberto Gómez, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, y Boris Quezada, secretario general de la Central Panameña de Trabajadores de Transporte, resaltaron la importancia de que los recursos aprobados lleguen a todas las organizaciones sociales, incluidas aquellas que no forman parte de la comisión.

Por su parte, Aniano Pinzón, secretario general de la Confederación Unión Nacional de Trabajadores, aseguró que es la primera vez que un ministro de Trabajo permite la participación amplia de las organizaciones en la definición de estos fondos. “Tradicionalmente eran otras personas quienes decidían, negando a muchas organizaciones sindicales el uso de estos recursos. Hoy creemos en la transparencia del ministerio y de la ministra Jackeline Muñoz”, expresó.

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, reiteró que este proceso busca garantizar el uso transparente de los recursos públicos y promover la participación activa de los sectores sociales en la toma de decisiones relacionadas con la educación sindical y el fortalecimiento de los derechos laborales en Panamá.