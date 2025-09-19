Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en el proyecto del cuarto puente sobre el Canal

La investigación se originó tras una denuncia presentada por el MOP el pasado 11 de junio, en la que se señalaban múltiples irregularidades en la ejecución de la obra.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, abrió investigaciones por el delito contra la administración pública en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en el Registro Público, tras presuntas irregularidades vinculadas al proyecto de construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá, adjudicado en 2018.

Desde tempranas horas de la mañana, fiscales anticorrupción acudieron a las oficinas de asesoría legal de ambas instituciones, donde entregaron oficios con solicitudes de información relacionados con el caso.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por el MOP el pasado 11 de junio, en la que se señalaban múltiples irregularidades en la ejecución de la obra. De igual forma, se indica en la denuncia que la construcción estuvo paralizada entre 2019 y 2023 por decisiones administrativas de la entidad.

El proyecto, considerado estratégico para la movilidad del país, registra una posible lesión patrimonial al Estado superior a los 4,381 millones de dólares, una cifra que triplicaría el costo estimado de la obra.

Con información de Yamy Rivas