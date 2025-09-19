Minsa apuesta por prevención y diagnóstico temprano con nueva vía clínica de hipertensión

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), presentó la Vía Clínica de Hipertensión, una herramienta diseñada para mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, en el marco de la iniciativa “Hearts” en las Américas.

Según el Minsa, la vía clínica permitirá estandarizar protocolos de atención, asegurar diagnósticos correctos, evaluar el riesgo cardiovascular y definir un plan de cuidados más preciso para los pacientes.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, subrayó que se trata de un paso decisivo en la lucha contra la hipertensión, considerada uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en el país.

“Realmente el control de la hipertensión es un factor fundamental para el bienestar de nuestro pueblo”, afirmó, al tiempo que instó a la población a adoptar hábitos saludables, como la actividad física regular y una alimentación balanceada.

La directora general de Salud Pública, Reina Roa, explicó que el enfoque es integral y preventivo. Recordó que factores como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el vapeo y la alta ingesta de sal elevan significativamente el riesgo de desarrollar hipertensión. También advirtió que la detección temprana es clave para fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud.

Por su parte, la representante de la OPS/OMS en Panamá, Ana Rivière Cinnamond, señaló que alrededor del 42% de la población adulta panameña vive con hipertensión, lo que incrementa las probabilidades de complicaciones graves si no se controla adecuadamente.

“Pretendemos evitar muertes prematuras a causa de enfermedades prevenibles y controlables”, dijo, destacando que el proyecto fue desarrollado en conjunto con la Caja de Seguro Social, la Sociedad Panameña de Cardiología y expertos internacionales. La estrategia, oficializada mediante la Resolución N.°1096 del 22 de julio de 2025, coloca a Panamá entre los 19 países de la región que ya implementan la iniciativa “Hearts”.

El doctor Israel Cedeño, del Programa de Salud del Adulto del Minsa, detalló que la Vía Clínica está organizada en tres ejes: la medición precisa de la presión arterial, el cálculo digital del riesgo cardiovascular y un esquema de tratamiento escalonado con protocolos estandarizados.

Todo ello acompañado de recomendaciones preventivas para optimizar el control de los pacientes diagnosticados. Las enfermedades cardiovasculares representan más del 30% de las muertes en las Américas y alrededor del 43% en Panamá, según cifras oficiales.