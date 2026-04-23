Prima antigüedad de la CSS: Piden a exfuncionarios y familiares notificarse para la orientación del trámite

La CSS reiteró la importancia de cumplir con este paso de notificación, ya que permite agilizar los trámites relacionados con este derecho laboral.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a sus exfuncionarios y a los familiares de excolaboradores fallecidos para que se acerquen a notificarse y recibir orientación sobre el trámite de la prima de antigüedad, un beneficio económico otorgado en reconocimiento a los años de servicio prestados a la institución.

De acuerdo con la entidad, las personas incluidas en la lista oficial deberán presentarse en el Departamento de Pago de la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos, ubicado en el tercer piso de la sede central en Clayton, donde se les brindará la asesoría correspondiente para avanzar en el proceso.

La CSS reiteró la importancia de cumplir con este paso de notificación, ya que permite agilizar los trámites relacionados con este derecho laboral.

Documento Listado Prima Antigüedad exfuncionarios fallecidos CSS Consúltalo

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Para obtener más información o aclarar dudas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 513-1568 o 513-1708, habilitados por la institución para brindar orientación directa.

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