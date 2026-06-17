Caja de Seguro Social denuncia 80 nuevas pensiones fraudulentas y prepara denuncia de mil casos más

El director de la institución, Dino Mon, advirtió que el monto total de la lesión patrimonial está siendo cuantificado y que en una semana presentarán las cifras completas al Ministerio Público.

La Caja de Seguro Social (CSS) amplió su investigación sobre pensiones fraudulentas y prepara la denuncia de al menos 80 nuevos casos, además de más de mil pensiones adicionales que se encuentran en proceso de revisión, reveló su director, Dino Mon, en declaraciones a los medios.

Mon explicó que la institución ya había presentado una primera denuncia ante el Ministerio Público (MP) por 64 pensiones fraudulentas, y que ahora avanza en un segundo bloque que incluye los 80 casos nuevos y el millar adicional que está siendo procesado.

"Es un proceso muy complicado, muy complejo", reconoció el director, quien explicó que cada caso requiere rastrear información histórica de respaldos para demostrar los movimientos dentro de las cuentas individuales.

Te puede interesar: Nueva unidad renal de la CSS amplía cobertura de hemodiálisis en la capital

Cuantificación en curso

Mon señaló que la lesión al patrimonio de la CSS aún está siendo cuantificada, tanto por las pensiones ya pagadas como por las que se seguirían pagando si no se hubieran detectado a tiempo.

"Yo creo que en una semana ya tenemos la cifra completa cuando la llevemos al Ministerio Público", afirmó, y adelantó que la cantidad es "importante" a valor presente.

El director cuestionó además que este tipo de irregularidades no hayan sido detectadas en administraciones anteriores, y advirtió que el fraude "lesiona el patrimonio de todos los panameños". Indicó que incluso algunos beneficiarios de pensiones fraudulentas se han presentado sorprendidos a preguntar por qué sus pagos fueron suspendidos.

Filtración de datos: "fue mínima"

En cuanto a una filtración de datos que afectó a la institución, Mon confirmó que sí fue denunciada ante la fiscalía y que las investigaciones están en curso. Sin embargo, restó gravedad al incidente.

El director precisó que la información médica de los asegurados no se vio comprometida, ya que esa data no se almacena en los servidores internos de la CSS, sino en servidores externos. Calificó parte de la cobertura del incidente como "amarillismo".

"Nosotros la filtración que tuvimos fue mínima, básicamente fue una data bastante vieja del centro de préstamos", sostuvo Mon.

Información de Jorge Quiróz