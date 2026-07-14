Jubilados exigen ajuste a las pensiones y piden informe sobre fondos recuperados por corrupción

Los jubilados y pensionados del país anunciaron que retomarán su agenda de propuestas ante la Asamblea Nacional para impulsar un ajuste a las pensiones, ampliar los beneficios para este sector y revisar el funcionamiento del Cepadem.

El Movimiento Mundos de Jubilados y Pensionados anunció que insistirá ante la Asamblea Nacional en la aprobación de iniciativas que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores, entre ellas un ajuste a las pensiones, mayores descuentos para jubilados y cambios en el sistema del Cepadem.

El dirigente del movimiento, Guillermo Cortés, cuestionó las distintas explicaciones ofrecidas por el Banco Nacional sobre el financiamiento de los certificados negociables del Cepadem y aseguró que existen dudas sobre los intereses que pagan los jubilados para hacer efectivos estos documentos.

Según Cortés, el promedio de los intereses aplicados supera el 21%, lo que calificó como un "negocio con el dinero de los jubilados".

Además, pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informar qué ha ocurrido con los recursos recuperados de casos de corrupción, contemplados en la Ley 15 de 2017, ya que, sostuvo, esos fondos debían destinarse al pago de los intereses relacionados con el Cepadem.

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El dirigente explicó que ya entregaron una nota al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para solicitar información sobre el manejo de esos recursos y reiteró que esperan una respuesta antes de la próxima reunión prevista para el 16 de agosto.

Protesta frente al Banco Nacional

Cortés anunció que el movimiento realizará una manifestación el viernes 17 de julio, a partir de las 11:00 a.m., frente a una sucursal del Banco Nacional ubicada en la vía España, para exigir una revisión de los intereses aplicados al Cepadem.

Asimismo, indicó que solicitarán una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, para impulsar el segundo debate del proyecto de ley que amplía los descuentos para jubilados y pensionados.

Exigen ajuste a las pensiones

El dirigente insistió en que la principal demanda del sector continúa siendo un incremento en las pensiones, debido al aumento del costo de la vida.

Según explicó, en Panamá hay 363 mil jubilados y pensionados, de los cuales cerca de 200 mil reciben menos de 400 dólares mensuales, una cifra que consideran insuficiente para cubrir la canasta básica y otras necesidades esenciales.

Cortés aseguró que el movimiento mantendrá sus gestiones para lograr un ajuste a las pensiones, mejorar los descuentos para los adultos mayores y esclarecer el uso de los fondos recuperados por casos de corrupción.