MIDA abre consulta pública sobre reglamento para el uso de drones en aplicaciones fitosanitarias

La iniciativa tiene como objetivo crear un marco regulatorio para una actividad que incorpora tecnologías innovadoras al sector agropecuario y que continúa en constante evolución, promoviendo un uso seguro.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, abrió el proceso de consulta pública del proyecto de resolución que establecerá el reglamento, los requisitos y los procedimientos para la aplicación aérea de insumos fitosanitarios de uso agropecuario y semillas mediante Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), conocidos como drones.

La iniciativa tiene como objetivo crear un marco regulatorio para una actividad que incorpora tecnologías innovadoras al sector agropecuario y que continúa en constante evolución, promoviendo un uso seguro, eficiente y responsable de estas herramientas.

Según la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, el proceso de consulta permitirá fortalecer y validar las disposiciones contenidas en el proyecto de resolución, con el fin de garantizar que respondan a las necesidades del sector y cumplan con las normas nacionales de transparencia.

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El documento permanecerá disponible durante 30 días en la sección de Comunicados del sitio web del MIDA, período en el que productores, empresas, especialistas y ciudadanos podrán revisar su contenido y presentar observaciones o recomendaciones.

Los aportes podrán enviarse al correo electrónico consultapublicadnsv@mida.gob.pa, como parte del proceso participativo impulsado por la institución para fortalecer la regulación del uso de drones en las actividades agropecuarias.

La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal reiteró la invitación a todos los actores vinculados al sector agropecuario y al público en general a participar en esta consulta pública, con el propósito de consolidar una normativa que contribuya al desarrollo de la producción nacional mediante el uso de tecnologías de aplicación aérea.