Confirmarse caso de rabia paralítica bovina en Veraguas
Las autoridades mantienen el protocolo de captura en forma de brigada para tratar de erradicar la colonia de murciélagos infectados.
Equipos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y productores se desplegaron en el corregimiento de San Juan, en la provincia de Veraguas, para realizar una cacería de murciélagos y mitigar las poblaciones ante la confirmación de un caso de rabia paralítica bovina.
Hace aproximadamente cuatro días iniciaron la "bajonadera" de animales con el medicamento antirrábico recomendado por el Mida, y se están realizando en 8 fincas simultáneamente para reducir el riesgo de los especimenes que estén infectados.
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El radio de cobertura, que es de 10 kilómetros, amplía la alerta a unas 150 fincas ganaderas de pequeños y medianos productores.
Las autoridades mantienen el protocolo de captura en forma de brigada para tratar de erradicar la colonia de murciélagos infectados.