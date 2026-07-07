Panamá participa por primera vez en el Carnaval Tropical de París

Panamá fortalece la promoción de su patrimonio cultural en escenarios internacionales, proyectando la diversidad de sus tradiciones.

Panamá hizo historia al participar por primera vez en el reconocido Carnaval Tropical de París, un evento que reunió a miles de personas el pasado 5 de julio en la emblemática avenida de los Campos Elíseos, donde la delegación nacional mostró al público francés la riqueza cultural y folclórica del país.

La participación formó parte de la estrategia de diplomacia cultural impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el respaldo del Ministerio de Cultura, y fue encabezada por la embajadora de Panamá en Francia, Joanna Villarreal, junto al equipo de la misión diplomática panameña en París.

Durante el desfile, la representación panameña presentó un recorrido por las principales expresiones del folclore nacional, exhibiendo vestimentas tradicionales como la pollera de gala, la pollera ocueña, la basquiña y la emblemática pollera Congo, que captaron la atención de los asistentes.

La embajadora Joanna Villarreal explicó que la edición de este año del Carnaval Tropical de París estuvo dedicada a los países con herencia afrodescendiente, por lo que la delegación panameña decidió destacar la pollera Congo como uno de los principales símbolos de esa identidad cultural.

"Este año el Carnaval Tropical de París estaba orientado a los países de afrodescendencia, por lo que para nosotros era muy importante destacar la pollera Congo", expresó la diplomática durante el evento.

Con esta participación, Panamá fortalece la promoción de su patrimonio cultural en escenarios internacionales, proyectando la diversidad de sus tradiciones y reforzando los lazos de intercambio cultural con Francia y otros países participantes.