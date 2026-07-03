Rubén Blades recibirá el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026

Con este reconocimiento, el festival reafirma su apuesta por la cultura como puente entre pueblos, mientras celebra la influencia global de una figura clave de la música latinoamericana como Rubén Blades .

El cantautor panameño Rubén Blades será distinguido con el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026, en reconocimiento a una trayectoria artística que ha convertido la música en una herramienta de conciencia social, memoria y diálogo entre culturas.

El reconocimiento será entregado en el marco de la XXXIII edición del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, que se celebrará del 9 al 26 de julio en el emblemático escenario flotante de Lanuza, en el Pirineo oscense, Huesca, España.

De acuerdo con la organización del festival, la distinción resalta la carrera del músico, compositor, actor y activista panameño, cuya obra ha trascendido generaciones con mensajes de identidad, justicia, esperanza y diversidad, alineados con los valores que el evento promueve desde hace más de tres décadas.

Como parte de la celebración, Blades se presentará el próximo 19 de julio sobre el escenario flotante de Lanuza, donde ofrecerá un concierto junto a la Roberto Delgado Big Band, agrupación integrada por 20 músicos panameños que lo acompañan desde 2010.

El homenaje lo consolida como una de las grandes voces de la música latina, en un festival que este año reunirá a artistas de diversas geografías y estilos como Rufus Wainwright, Bomba Estéreo, Suede, Jorge Drexler, Los Planetas, Chambao, entre otros.

Más allá de su propuesta musical, Pirineos Sur mantiene su compromiso con la sostenibilidad y el entorno, implementando medidas como la restricción de vehículos en el acceso a Lanuza durante los días de concierto, el impulso de la movilidad peatonal y en bicicleta, así como la ampliación de servicios y espacios de sensibilización social como el Espacio BALORE.

Con este reconocimiento, el festival reafirma su apuesta por la cultura como puente entre pueblos, mientras celebra la influencia global de una figura clave de la música latinoamericana como Rubén Blades.

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