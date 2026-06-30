Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo del Latin Grammy tras 50 años de carrera

El compositor destacó que su carrera ha estado marcada por el sacrificio, pero también por la inspiración que dio vida a canciones que alcanzaron al público gracias a la confianza de grandes intérpretes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El compositor panameño Omar Alfanno recibió con emoción la noticia de que será distinguido con el Premio del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que coincide con las cinco décadas de trayectoria que cumple este año y que consolida su legado como uno de los grandes arquitectos de la salsa romántica.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el autor de innumerables éxitos confesó que quedó "completamente en shock" cuando recibió la llamada de Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación, para comunicarle la decisión.

"Cuando recibí la llamada de don Manuel Abud, donde me informaba que yo había sido elegido para recibir el premio del Consejo Directivo de la Academia, quedé completamente en shock. Sinceramente fue algo muy, muy hermoso", expresó el compositor.

Para Alfanno, la distinción representa mucho más que un reconocimiento a su obra. "Ese premio significa para mí, en cierta manera, como la culminación de una carrera que este año está cumpliendo 50 años", señaló, aunque dejó claro que su camino artístico continúa. "A partir de ahí vienen nuevos retos, nuevas fronteras que cruzar".

Durante su mensaje, el músico también recordó con nostalgia el momento en que dejó Panamá para perseguir sus sueños. "Me lleva también a evocar a mi Panamá cuando lo dejé aquella vez. Y siento una nostalgia muy, muy intensa", comentó.

El compositor santiagueño destacó que su carrera ha estado marcada por el sacrificio, pero también por la inspiración que dio vida a canciones que alcanzaron al público gracias a la confianza de grandes intérpretes.

"Siempre mis canciones montadas en las alas de la inspiración. Esa inspiración con esas canciones que llegaron a su corazón y que agradezco que hayan grabado esos artistas maravillosos, que tuvieron la deferencia de escogerlas, de confiar en ellas", manifestó.

Al finalizar su mensaje, Alfanno agradeció a la Academia Latina de la Grabación, a Dios, a su familia y a Panamá, país al que dijo seguir llevando en el corazón.

"Siempre agradecido de la Academia y sobre todo agradecido de Dios, de mi familia y de este Panamá que tanto amo. Nos vemos el próximo noviembre en Las Vegas para recibir este premio tan importante en mi carrera", concluyó.

La publicación generó una ola de felicitaciones de colegas y seguidores. Entre los artistas que reaccionaron al anuncio figura el cantante puertorriqueño Farruko, quien se sumó a las muestras de reconocimiento por el homenaje que recibirá el maestro oriundo de Santiago de Veraguas.

El Premio del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación distingue a personalidades cuya trayectoria y aportes han dejado una huella trascendental en la música latina, un legado que Omar Alfanno ha construido a lo largo de cinco décadas como compositor de algunos de los temas más emblemáticos de la salsa.