Cierran temporalmente el acceso a la cima del volcán Barú tras derrumbe

De acuerdo con la entidad, el deslizamiento de tierra ocurrió entre las 3:00 y 4:00 de la tarde, obstruyendo por completo la vía de acceso y representando un riesgo para la seguridad de los visitantes.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó el cierre temporal del acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú, luego de un derrumbe registrado la tarde de este lunes en el kilómetro 10 de la ruta de Camiseta, específicamente en el sector conocido como La Nevera.

De acuerdo con la entidad, el deslizamiento de tierra ocurrió entre las 3:00 y 4:00 de la tarde, obstruyendo por completo la vía de acceso y representando un riesgo para la seguridad de los visitantes.

La medida aplica tanto para las personas que realizan el ascenso a pie como para el servicio de turoperadores que ofrecen recorridos en vehículos 4x4, mientras se mantienen las labores de evaluación de la zona.

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El Ministerio de Ambiente informó que los trabajos de inspección y limpieza iniciarán este miércoles en horas de la mañana, con el propósito de remover el material desprendido y restablecer el tránsito de forma segura en el menor tiempo posible.

La institución indicó que el acceso permanecerá restringido hasta que se garantice que las condiciones de la vía son seguras y reiteró que informará oportunamente, a través de sus canales oficiales, cuándo se levantará la medida y se permitirá nuevamente el ingreso al parque.