Panamá fortalece la gestión de sus parques con capacitación internacional

14 jefes y coordinadores de áreas protegidas del Ministerio de Ambiente participarán en un programa de formación en Estados Unidos.

Catorce jefes y coordinadores de áreas protegidas del Ministerio de Ambiente fueron seleccionados para participar en el Trigésimo Segundo Seminario Internacional de Manejo de Áreas Protegidas, que se realizará del 6 al 30 de julio de 2026 en la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos.

Según informó MiAmbiente, la capacitación permitirá a los participantes intercambiar experiencias con especialistas de Estados Unidos y América Latina, así como fortalecer sus capacidades técnicas y adquirir herramientas para enfrentar desafíos en materia de conservación.

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Duración y temario del seminario

El seminario será impartido en español y contempla cinco sesiones virtuales y 25 días de formación presencial en el estado de Colorado. El programa está diseñado para proporcionar conocimientos en tecnología, gestión administrativa y estrategias de conservación, con un enfoque que incluye el trabajo con comunidades locales, pueblos indígenas y actores sociales.

Entre los temas a desarrollar figuran la planificación estratégica, el pensamiento sistémico, la construcción de alianzas para la conservación y el liderazgo aplicado a la gestión de áreas protegidas.

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Declaraciones de las autoridades

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que el curso es reconocido entre los programas para directores de áreas protegidas y parques nacionales, y manifestó que los funcionarios seleccionados ya tienen a su cargo la protección de áreas importantes del país, además de liderar equipos y mantener relación con comunidades y autoridades vinculadas a esos territorios.

Por su parte, el Coordinador Nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), Luis Carles, indicó que esta capacitación se enmarca en un proceso iniciado en octubre de 2024. Carles mencionó que, dentro de esa misma línea de trabajo, 27 jefes y directores de parque del SINAP han recibido formación en seguridad pública.