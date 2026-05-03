MiAmbiente inicia programa para reforestar 1,320 hectáreas en distintas regiones del país

La iniciativa busca restaurar ecosistemas con especies nativas y recuperar áreas afectadas por incendios y especies invasoras.

Panamá/El Ministerio de Ambiente dio inicio este domingo a su programa de reforestación 2026 a nivel nacional, con el objetivo de recuperar 1,320 hectáreas en distintas regiones del país.

El titular de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que se eligió esta fecha en conmemoración del Día de la Cruz, considerado tradicionalmente como el inicio de la temporada lluviosa, propicia para las labores de siembra.

Como parte del lanzamiento, en el Parque Nacional Soberanía se realizó una siembra simbólica de 200 plantones, marcando el inicio de un proyecto que abarcará aproximadamente 200 hectáreas en zonas cercanas al Canal de Panamá.

“Se reforestará con especies nativas, restaurando el ecosistema y ampliando la cobertura del parque, mediante la recuperación de áreas afectadas por incendios forestales y por la invasión de la especie exótica Saccharum spontaneum L., conocida como ‘paja canalera’”, destacó Navarro.

Este programa tiene como propósito fortalecer la protección de la cuenca del Canal de Panamá, ampliar las áreas boscosas del parque y avanzar en la reforestación del Parque Nacional Camino de Cruces.

A nivel nacional, el plan también contempla intervenciones en la provincia de Coclé y en la cuenca del río La Villa.

En la jornada de inicio participaron voluntarios, directores de parques nacionales, guardaparques y representantes de la empresa Eco Panamá.

Con información de Elizabeth González.