Russo explicó que, como parte del proceso, la Defensoría solicitará un informe a la autoridad competente para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La defensora del Pueblo, Ángela Russo, confirmó este viernes que la institución abrió una investigación por el caso de Alberto Llerena, con el objetivo de determinar si existió una posible vulneración de derechos humanos durante el incidente denunciado.