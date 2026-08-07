Se mantienen 36 casos de virus respiratorio sincitial en Panamá Oeste; tres niños permanecen hospitalizados
Las autoridades de Salud informaron que la región mantiene 36 casos acumulados de virus respiratorio sincitial (VRS). Aunque las hospitalizaciones disminuyeron durante la última semana, un menor tuvo que ser trasladado al Hospital del Niño debido a complicaciones.
La Chorrera, Panamá Oeste/La región de Panamá Oeste mantiene un acumulado de 36 casos confirmados de virus respiratorio sincitial (VRS), mientras que tres niños permanecen hospitalizados por complicaciones asociadas a la enfermedad, informó la Coordinación Regional de Epidemiología.