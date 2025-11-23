Apede pide una discusión salarial 'más allá del decreto' y advierte que el salario mínimo no resolverá los problemas de fondo

"Si de verdad aspiramos a mejorar el poder adquisitivo, a vidas dignas y a más oportunidades para todos los panameños, necesitamos una conversación más profunda, actual y alineada con la realidad laboral del país", manifestó en un comunicado Guilia De Santics.

Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) llamó a replantear el debate sobre el salario mínimo en Panamá y afirmó que el país necesita “una conversación más profunda, actual y alineada con la realidad laboral”, más allá de la revisión bianual que establece la ley.

En un comunicado titulado: “La discusión salarial que Panamá necesita: una invitación a mirar más allá del decreto”, la organización advirtió que el análisis tradicional se ha vuelto “un debate rutinario que rara vez aborda las causas reales del problema”.

Apede, a cargo de Guilia De Santics señaló que mientras los trabajadores reclaman por el alto costo de la vida y los empleadores alertan sobre los riesgos de pérdida de empleos —especialmente en las Mipymes—, miles de panameños continúan atrapados entre dos posiciones que no abordan el origen del problema.

La realidad es que el salario impacta en la vida diaria de los trabajadores y en la de las empresas que deben sostener empleos en un contexto económico cada vez más desafiante”, se lee en el comunicado.

Informalidad y falta de servicios públicos agravan el problema

La asociación recordó que casi el 50% de la población ocupada no agrícola está en la informalidad, sin contrato de trabajo, sin cotizar en la CSS y con acceso limitado al crédito. Esto, advierte, se traducirá en jubilaciones más precarias. Además, datos del INEC muestran que el 29% de los asalariados privados está en el rango del salario mínimo, mientras que el 71% gana más. Para Apede, esta cifra evidencia que “el salario mínimo no soluciona el problema del alto costo de la vida”, y que parte del camino hacia mejores ingresos es “facilitar la transición hacia la formalización”.

Cuando evaluamos el mercado laboral sin dogmas, queda claro que la discusión del salario mínimo, aunque necesaria, no puede ser la única herramienta para mejorar la calidad de vida. Panamá necesita apostar por que más trabajadores puedan ganar por encima del mínimo gracias a sus habilidades, a su competitividad y al valor que aportan", se lee en el comunicado.

El gremio señala que la estructura actual del debate quedó rezagada ante los cambios del mercado laboral. Recordó que la comisión de salario mínimo fue diseñada hace medio siglo “para un país profundamente distinto”, sin digitalización ni automatización, sin competencia regional por atraer empleo y sin el crecimiento sostenido de la informalidad. Por ello, afirma que “hablar solo del salario mínimo no es suficiente para garantizar una mejor calidad de vida”.

En ese sentido, Apede insistió en incorporar un punto clave al debate: la reducción del costo de vida. “Ante la ausencia de servicios públicos de primer nivel, las familias deben destinar una parte considerable de sus ingresos para cubrir necesidades básicas”, señaló. Una gestión más eficiente en salud, movilidad, agua potable, educación y alimentos —agrega— disminuiría sustancialmente el costo de la vida y aliviaría la presión sobre los ingresos.

Educación y productividad: el camino para mejores salarios

El comunicado destaca que los trabajadores con menor nivel educativo son los que más se concentran en los salarios bajos. Según datos del INEC, más del 83% de quienes no han completado estudios y casi el 70% de quienes solo tienen primaria se sitúan en el rango del salario mínimo, mientras que el 88% de quienes ganan más de B/. 600 mensuales cuentan con formación universitaria o técnica superior. Esto confirma, afirma Apede, que “la educación es la vía más efectiva para acceder a mejores salarios y movilidad social real”.

Asimismo, la organización respalda la evidencia internacional: “los salarios crecen de manera sostenible solo cuando crece la productividad de un país”, tal como señalan el BID, el Banco Mundial, Cepal y la OCDE. Para Panamá, esto implica que el sector empresarial debe invertir más en capital humano, formación continua y tecnología, mientras que el Estado fortalece la educación básica y técnica.

Apede afirma que las Mipymes —que representan más del 90% del tejido productivo— necesitan acompañamiento para tecnificarse, formalizarse y capacitarse, de modo que puedan ofrecer mejores salarios sin poner en riesgo su viabilidad.

Una visión más amplia para elevar la calidad de vida

“La discusión del salario mínimo, aunque necesaria, no puede ser la única herramienta para mejorar la calidad de vida”, enfatiza Apede. El país necesita condiciones para que más trabajadores ganen por encima del mínimo gracias a sus habilidades, competitividad y valor aportado. “Como país debemos preguntarnos cómo creamos las condiciones para que ese ascenso salarial sea la norma y no la excepción”, agrega la organización.

Apede reiteró su compromiso con los trabajadores panameños y advirtió que las políticas públicas deben ser “responsables, técnicas y sostenibles” para evitar efectos adversos, sobre todo en las MIPYMES, que ya enfrentan aumentos en la carga laboral como el alza programada de la cuota patronal de la CSS. “La voluntad de diálogo existe en la mesa tripartita, pero como país debemos dar un paso más allá”, señala el comunicado.

La organización concluye que Panamá necesita avanzar hacia un mercado laboral “moderno, productivo, competitivo y justo”, donde la educación permita ascender, la formalidad sea atractiva y la productividad impulse salarios más altos. “Esa es la conversación que debemos promover, con empatía, responsabilidad y visión de futuro. Y desde Apede seguiremos impulsándola”, acotó Giulia De Sanctis.