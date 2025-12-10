Chiriquí: Hasta cinco apagones diarios reportan familias en Finca Zapatero en Barú

Los constantes cortes y fluctuaciones en el suministro eléctrico —denuncian— les han provocado graves pérdidas económicas , no solo por alimentos dañados, sino también por electrodomésticos averiados.

Chiriquí, Barú/En la comunidad de Finca Zapatero, en el corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado del distrito de Barú, provincia de Chiriquí, los residentes aseguran que pueden ocurrir hasta cinco apagones en un solo día. Cerca de 500 familias afirman estar desesperadas y no saber “qué puerta tocar” para lograr una solución.

Richard Batista, uno de los afectados, expresó que la situación es insostenible. “Cada rato se nos está yendo la luz. Se nos está dañando la comida, se nos están dañando muchas cosas… Ya estamos cansados de esto, basta ya”.

Marisela Morales, otra residente del sector, relató que la lavadora y la nevera se le dañaron por las variaciones de voltaje. “¿Quién me va a pagar eso a mí? Yo tengo que sacar de mi bolsillo para comprarlo. Las autoridades también tienen que ver esto y atender nuestras quejas”.

Por su parte, Itza Miranda señaló que vive desde hace siete años en el lugar y que, aunque antes los cortes eran esporádicos, ahora son constantes. “A consecuencia de que no tenemos luz, los ladrones se aprovechan. La situación está peor”.

Los vecinos solicitaron la intervención urgente de las autoridades locales y de la empresa distribuidora de energía para encontrar una solución definitiva. Advirtieron que esperan una reunión con las instituciones responsables antes de verse obligados a realizar acciones de protesta que podrían afectar a terceros.

